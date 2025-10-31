Nông dân Mỹ thở phào khi Trung Quốc mua lại đậu nành

Nông dân trồng đậu nành ở Iowa hy vọng ngành sản xuất này sẽ được khôi phục và tăng trưởng sau khi Trung Quốc đồng ý nối lại nhập khẩu.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/10 công bố thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc, giảm thuế cho hàng hóa nước này từ 57% xuống còn 47%, đồng thời thông báo Trung Quốc sẽ lập tức nối lại việc mua đậu nành Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Scott Bessent sau đó cho hay Trung Quốc đã đồng ý mua 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong mùa vụ năm nay, sau nhiều tháng gián đoạn vì căng thẳng thương mại song phương. Trong ba năm tiếp theo, mỗi năm Trung Quốc cam kết mua tối thiểu 25 triệu tấn đậu nành Mỹ.

Đây là tin mừng đối với những nông dân trồng đậu nành ở Iowa, nơi ngành nông nghiệp đóng góp hơn 20% cho GDP bang, tương đương 53,1 tỷ USD. Iowa là bang đứng thứ ba nước Mỹ về sản lượng đậu nành.

Tom Adam, chủ tịch Hiệp hội đậu nành Iowa, bên cánh đồng ở Harper, bang Iowa, hồi đầu tháng 10. Ảnh: ISA

Grant Kimberley, nông dân kiêm giám đốc cấp cao về phát triển thị trường của Hiệp hội đậu nành Iowa cho biết mùa vụ xuất khẩu đậu nành Mỹ sang Trung Quốc thường kéo dài từ tháng 9 tới đầu tháng 2 năm sau. Bình thường, vào thời điểm này, họ đã nhận đơn đặt hàng từ 11 triệu tấn tới hơn 13,6 triệu tấn đậu nành, phần lớn được chuyển tới Trung Quốc.

Nhưng năm nay, họ chưa bán được lô đậu nành nào cho Trung Quốc và điều này "hết sức bất thường", Kimberley cho hay. Bởi vậy, ông đã thở phào khi nghe tin về thỏa thuận mới giữa Mỹ với Trung Quốc.

"Ít nhất chúng tôi đang đạt tiến triển và bắt đầu một mùa vụ xuất khẩu bình thường hơn. Đây là điểm tích cực", ông đánh giá.

Hiệp hội Đậu nành Iowa (ISA) cho biết trong suốt hơn một thập kỷ, mỗi năm Trung Quốc mua 28 đến 36 triệu tấn đậu nành Mỹ. Trong hai năm qua, con số này suy giảm đáng kể.

"Chúng tôi có lẽ sẽ bán cho Trung Quốc khoảng 11-13,6 triệu tấn trong năm nay và hy vọng trong năm tới, con số này tăng lên tối thiểu 21,7-24,5 triệu tấn", Kimberley nói.

Tom Adam, chủ tịch ISA đồng thời là nông dân trồng đậu nành tại Harper, cho rằng thỏa thuận mới giúp giảm bớt nhiều lo ngại của nông dân Mỹ về khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc sau nhiều tháng giao dịch đình trệ và bất ổn.

"Đây là tin tuyệt vời cho ngành nông nghiệp Mỹ và cho những người trồng đậu nành, vốn luôn mong muốn thiết lập lại mối quan hệ ổn định và lâu dài, giúp chúng tôi thành công trong tương lai. Chúng tôi rất biết ơn Tổng thống Trump vì đã ưu tiên đậu nành trong đàm phán với Trung Quốc", Adam nói.

Aaron Lehman, nông dân kiêm chủ tịch Liên minh Nông dân Iowa, cho hay những người canh tác đậu nành ở bang này hứng chịu tổn thất nặng nề vì không bán được cho khách hàng lớn nhất suốt nhiều tháng.

"Tôi hy vọng thỏa thuận này là dấu hiệu cho thấy chúng ta sẽ đạt được một chính sách thương mại thực tế, không hỗn loạn, không sử dụng nông dân làm con tốt trong cạnh tranh chính trị và thực sự đem tới lợi nhuận cho các trang trại", ông nói.

Khi hay tin về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và tác động của nó tới thị trường đậu nành, Lehman tỏ ra lạc quan một cách thận trọng, bởi căng thẳng song phương đã gây ra tổn thất thực tế. Ông cho biết trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 5 năm trước, nông dân Mỹ cũng đã mất đi nhiều khách hàng.

"Khi căng thẳng thương mại với Trung Quốc gia tăng, khách hàng nước ngoài tìm đến nông dân ở nước khác, bắt đầu mua ngũ cốc ở đó, giúp họ phát triển cơ sở hạ tầng. Nhiều người sau đó không quay lại với nông dân Mỹ. Quan hệ thương mại của chúng tôi bị ảnh hưởng suốt thời gian dài và chúng tôi đang nỗ lực xây dựng lại", ông nói. "Thỏa thuận lần này có thể giúp chúng tôi tiếp cận gần hơn với các bên mua, nhưng chúng tôi chưa dám chắc".

Hồng Hạnh (Theo KCCI)