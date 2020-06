Nông dân 'mặc áo' chống nắng cho cam, bưởi

Hà TĩnhChị Thân Thị Hòa, 32 tuổi ở huyện Can Lộc mua hàng nghìn chiếc túi nylon để bọc các quả cam chanh, bưởi chống nắng.

Nông dân 'mặc áo' chống nắng cho cây cam, bưởi Những vườn cam, bưởi ở Hà Tĩnh được "mặc áo" chống nắng nóng. Video: Đức Hùng

Trang trại trồng cam, bưởi của gia đình chị Hòa rộng 3 ha, trồng hơn 1.000 gốc, nằm trên đồi thấp ở thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc.

Những ngày này cây cam chanh và bưởi Phúc Trạch đang nuôi quả, song gặp nắng nóng kéo dài nên nhiều quả bị héo, rụng, cây khô lá. Để cứu quả không hỏng, chị Hòa đặt mua hàng nghìn túi bọc cam, bưởi đem về gói quả để chống nắng, tia cực tím và côn trùng xâm nhập.

Túi bọc cam được làm bằng nylon, bên trong có lưới xốp, chiều dài 15 cm, chiều ngang 8 cm, giá 300 đồng một chiếc. Túi bọc bưởi được làm bằng giấy màu vàng pha lẫn nylon, dài 35 cm, ngang 30 cm, giá 1.000 đồng một túi. Với mỗi ha cam hoặc bưởi, nông dân sẽ phải bỏ ra gần 15 triệu đồng để mua "áo".

Chị Hòa đang bọc túi nylon cho vườn cam chanh. Ảnh: Đức Hùng

Cây bưởi Phúc Trạch cao khoảng 4 m, tán rộng 5 m; cây cam chanh cao 2 m, tán rộng 2,5 m. Để "mặc áo" cho quả bưởi và cam, chị Hòa phải dùng thang trèo lên cây bọc từng quả, cứ 45 phút sẽ bọc xong một cây, trung bình khoảng 40 - 60 quả. Một người có thể bọc được 10 gốc cam và bưởi trong một ngày.

"Hàng năm gia đình tôi phải trích hơn 30 triệu đồng cho việc chống nắng. Khoản này chiếm 30% tổng thu nhập toàn vụ", chị Hòa nói.

Anh Nguyễn Hữu Liên, 28 tuổi, trú thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc là chủ trang trại bưởi Phúc Trạch rộng 3 ha, cách trại của chị Hòa một km. Cũng "mặc áo" chống nắng cho trái, song anh Liên chọn cách tiết kiệm hơn khi mua bao xi măng về cắt thành từng tấm dài 40 cm, rộng 30 cm rồi quấn quanh trái bưởi.

Cây bưởi Phúc Trạch trong trang trại anh Liên được "mặc áo" chống nắng. Ảnh: Đức Hùng

"Dùng bao xi măng bọc quả chi phí chỉ bằng 1/3 so với giá mua túi bọc ở cửa hàng. Số tiền đó có thể tiết kiệm để mua phân bón, trả cho nhân công khi vào mùa thu hoạch", anh Liên nói.

Theo anh Liên, việc bọc quả bằng bao xi măng sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dùng túi bọc công nghiệp. Khi mua về bao xi măng về, anh phải dùng thước đo và lấy kéo cắt ra thành tấm hình chữ nhật. Mỗi cây bưởi mất khoảng một tiếng để bọc quả.

"Vườn bưởi Phúc Trạch khoảng 2 tháng nữa cho thu hoạch, lúc này quả đang ở đà sinh trưởng. Cuối tháng 5 đến nay nắng nóng gay gắt khiến nhiều cây bưởi bị khô lá. Nếu không chống nóng kịp thời, quả sẽ vàng úa và rụng hơn 50%, hoặc quả sẽ nhỏ, không đạt tiêu chuẩn xuất ra thị trường", anh Liên nói.

Anh Liên đang dùng bao xi măng bọc quả bưởi. Ảnh: Đức Hùng

Cam, bưởi Phúc Trạch là cây chủ lực mang lại thu nhập cho người dân thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc. Ngoài "mặc áo" cho quả, nhiều hộ còn chi hàng chục triệu đồng mua máy bơm, vòi nước lấy nước từ dưới khe suối lên tưới cho vườn.

Ông Phan Can Kỳ, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Can Lộc cho biết, trên địa bàn có 980 ha trồng cây ăn quả như cam, bưởi, ổi... "Người dân đang tìm đủ mọi cách để chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết, bảo vệ cây trồng", ông Kỳ nói.

Miền Trung bắt đầu đợt nắng nóng từ ngày 30/5, nhiệt độ cao nhất lên 36-39 độ C. Tại Hà Tĩnh, nền nhiệt nhiều nơi xấp xỉ 40 độ C như huyện Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc...

Đức Hùng