Nông dân Đồng Tháp lãi hơn 30 triệu đồng một ha lúa

Lúa tươi được mua tại ruộng ở Đồng Tháp dao động 9.000-9.500 đồng một kg giúp nông dân có lãi 30-40 triệu đồng một ha, mức cao kỷ lục.

Ông Hoàng ở Đồng Tháp cho biết vụ Thu Đông năm nay, gia đình ông trồng lúa đạt mức lãi cao nhất từ trước đến nay nhờ giá bán vọt lên mức cao 9.400 đồng một kg. "Lúa thu hoạch xong là thương lái mua ngay tại ruộng. Mỗi ha cho lợi nhuận 30-35 triệu đồng", ông nói.

Theo Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) Chung Văn Liệu, vụ lúa này bà con trúng mùa. Toàn bộ diện tích lúa giống OM 18 do 24 hộ canh tác đến vụ thu hoạch được đối tác mua với giá 9.500 đồng một kg. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm 500 đồng một kg lúa cho nông dân khi tuân thủ các quy định về kỹ thuật sản xuất do doanh nghiệp yêu cầu.

"Với giá bán trên, trung bình mỗi ha, nông dân có thể lãi từ 35-40 triệu đồng. Mức này cao hơn cùng kỳ năm ngoái 15 triệu đồng một ha", ông cho hay.

Trong khi đó, ông An, huyện Tam Nông cho biết vụ này, lúa nhà ông bị lép nhiều, cho sản lượng thấp hơn các năm, nhưng nhờ giá cao, mỗi ha vẫn lãi trên 15 triệu đồng.

Nông dân miền Tây thu hoạch lúa. Ảnh: Thanh Trần

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Tháp, cũng cho thấy giá thành sản xuất lúa dao động 3.535-3.701 đồng một kg (giảm 213-559 đồng một kg so với cùng kỳ năm ngoái). Do đó, lợi nhuận trung bình nông dân thu được từ trồng lúa khoảng 23-31 triệu đồng một ha, tăng 14-15,8 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nhiều quốc gia trên thế giới tăng mua gạo trong khi vụ Thu Đông sản lượng thấp khiến nguồn hàng hạn chế. Hiện vụ thu hoạch này đã cuối mùa, lượng lúa trong dân giảm dần nên đẩy giá tăng cao.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương Thực Việt Nam cho thấy tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao nhất thế giới. Kết phiên 22/12, gạo 5% tấm của Việt Nam tăng 653 USD một tấn, cao hơn hàng Thái gần 5 USD. Các doanh nghiệp cho biết lượng hàng xuất khẩu đang dần cạn, trong khi giá lúa nội địa cao hơn giá xuất khẩu 10% khiến họ tạm ngưng ký đơn xuất mới để tránh lỗ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đông Tháp, vụ Thu Đông năm nay, tỉnh đã xuống giống gần 122.000 ha, đạt hơn 105% so với kế hoạch. Diện tích thu hoạch hơn 93.600 ha, đạt gần 77%, năng suất bình quân 60,6 tạ một ha. Vụ Đông Xuân 2023-2024, xuống giống 56.648 ha trên 189.000 ha, tăng gần 41.600 ha so với tháng trước, đạt 29,97% so với kế hoạch.

Thi Hà