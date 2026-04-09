Nông dân Cà Mau bị nợ 14 tỷ đồng tiền lúa, phải bán tháo

Doanh nghiệp thu mua chậm chi trả khoảng 14 tỷ đồng khiến nhiều hộ dân trong các hợp tác xã không có vốn quay vòng, phải bán lúa ra ngoài, phá vỡ liên kết bao tiêu.

Thông tin được ông Phạm Văn Mười, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết tại buổi họp báo quý I, ngày 9/4.

Theo lãnh đạo Sở, trong quá trình liên kết tiêu thụ nông sản, Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu, trụ sở tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đã ký hợp đồng thu mua, bao tiêu lúa với một số hợp tác xã (HTX) và hộ dân tại các xã Trí Phải, Vĩnh Phước, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Quới.

Thời gian đầu, doanh nghiệp thực hiện thu mua và thanh toán theo thỏa thuận. Tuy nhiên từ cuối năm ngoái đến nay, công ty còn nợ tiền lúa của nhiều HTX và hộ dân, với tổng số khoảng 14 tỷ đồng. Đại diện một HTX cho biết riêng ba hộ dân đã bị nợ khoảng 95 triệu đồng từ tháng 12/2025.

Ông Phạm Văn Mười, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Chúc Ly

Theo hợp đồng, doanh nghiệp phải thanh toán ngay sau khi thu mua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, song chưa thực hiện đúng cam kết. Việc chậm chi trả khiến nhiều hộ dân trong HTX không có vốn tái sản xuất, phải tự tìm đầu ra và bán lúa ra ngoài khi đến kỳ thu hoạch.

Trước tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương làm việc với Công ty Toàn Cầu để rà soát, tìm hướng xử lý khoản nợ. Các bên thống nhất hướng dẫn HTX và hộ dân lập phụ lục hợp đồng, ký thỏa thuận về lộ trình thanh toán.

Phía Công ty Toàn Cầu cho biết đang gặp khó khăn trong tiêu thụ gạo do biến động thị trường và tác động từ tình hình quốc tế, khiến lượng hàng tồn kho lớn, chưa có đơn hàng xuất khẩu mới, ảnh hưởng nguồn tài chính.

Doanh nghiệp cam kết trả dần khoản nợ, mỗi tuần khoảng 50-100 triệu đồng và tiếp tục chi trả khi có đơn hàng mới, đảm bảo thanh toán hết cho các HTX và hộ dân.

Trước đó, ngày 27/3, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký văn bản yêu cầu đẩy nhanh việc xử lý, đề nghị Công ty Toàn Cầu hoàn tất chi trả trong tháng 3/2026 theo cam kết.

Theo UBND tỉnh, quá trình thực hiện hợp đồng mua bán lúa gạo giữa doanh nghiệp với một số HTX và hộ dân chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật; điều khoản thiếu rõ ràng, minh bạch, khiến một số HTX không tham gia liên kết. Doanh nghiệp nhiều lần dời thời hạn thanh toán, chưa đưa ra giải pháp khả thi để xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong người dân.

Chính quyền tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết thanh toán, hoạt động sản xuất kinh doanh và việc ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo của doanh nghiệp; kịp thời báo cáo để có hướng xử lý nếu phát sinh vướng mắc.

Chúc Ly