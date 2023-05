Nóng bức khiến con người mất hàng chục giờ ngủ mỗi năm

MỹNghiên cứu cho thấy thời tiết nóng lên khiến con người mất khoảng 44 giờ ngủ mỗi năm do khó vào giấc, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Các nhà khoa học từ Đại học San Diego chỉ ra rằng con người sẽ mất ngủ trong môi trường nóng bức, đặc biệt là vào thời điểm đầu đêm. Mô hình khoa học dự đoán thời lượng giấc ngủ ngon sẽ giảm hơn nữa khi nhiệt độ tăng, nhất là đối với người già và cộng đồng thu nhập thấp.

Nghiên cứu thực hiện trên 47.000 người trưởng thành ở 68 quốc gia. Nick Obradovich, điều tra viên tại Viện Max Planck về Phát triển Con người cùng các đồng nghiệp đã tìm thấy sự thay đổi rõ rệt về thời lượng giấc ngủ khi nhiệt độ ban đêm tăng thêm 10 độ C. Vào những đêm trên 30 độ C, mọi người ngủ ít hơn khoảng 14 phút so với bình thường.

Nếu tính trên khoảng thời gian dài hơn, mỗi người mất trung hình 44 giờ ngủ mỗi năm trong thời tiết nóng. Khi tình trạng nóng lên tiếp tục diễn ra, mọi người sẽ khó có một đêm ngon giấc.

Thực tế, nhiệt độ ban đêm ấm lên nhanh hơn nhiệt độ ban ngày ở nhiều nơi trên toàn cầu. Cho đến năm 2100, các nhà khoa học ước tính mọi người sẽ mất khoảng 50 đến 58 giờ ngủ mỗi năm.

"Chúng ta chưa hoàn toàn thích nghi với khí hậu nơi chúng ta đang sống. Nhiệt độ nóng hơn làm tổn hại giấc ngủ trên diện rộng", tiến sĩ Obradovich giải thích.

Con người có xu hướng coi giấc ngủ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, ngủ không đủ giấc có thể làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như béo phì, bệnh tim, tâm lý hoặc tử vong sớm.

Rebecca Robbins, bác sĩ và giảng viên tại Trường Y Harvard, cho biết huyết áp của con người giảm xuống mức thấp nhất trong ngày khi ngủ. Nếu không có sự sụt giảm tự nhiên đó, mọi người có nhiều khả năng bị tăng huyết áp, dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ.

"Khi chúng ta không đạt được các mục tiêu về giấc ngủ, rất nhiều thứ trở nên bất ổn. Chỉ sau một hoặc hai đêm, các cơ quan bị căng thẳng, nguy cơ mắc bệnh mạn tính tăng cao", tiến sĩ Robbins nói.

Thời tiết nóng bức có thể gây mất ngủ. Ảnh: Freepik

Nhiệt độ phòng lý tưởng cho một giấc ngủ chất lượng là 17-20 độ C. Giảm nhiệt độ cơ thể là chìa khóa để vào giấc một cách nhanh chóng, bởi nó mô phỏng cảm giác buồn ngủ. Mùa hè thường khiến người già ngủ ít hơn, bởi họ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy tại những nơi ấm hơn, con người mất ngủ nhiều nhất.

Các nghiên cứu cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ gây mất ngủ tại khu vực Trung Đông, Đông Nam Á và Australia. Vào cuối thế kỷ 21, người dân tại các vùng nóng nhất dự kiến mất ba đêm ngủ mỗi năm do nhiệt độ cao hơn.

Tiến sĩ Siegel cho biết kết quả nghiên cứu mới phù hợp với các công trình trước đây, cho thấy nhiệt độ đã ảnh hưởng đến giấc ngủ con người từ thời kỳ săn bắt, hái lượm tiền công nghiệp.

Tiến sĩ Robbins chỉ ra một số phương pháp để có giấc ngủ ngon. Đầu tiên là giảm thời lượng sử dụng thiết bị điện tử từ 15 đến 20 phút trước khi ngủ, bởi ánh sáng xanh mô phỏng ánh mặt trời, làm mất nhịp sinh học của mọi người. Đi ngủ trong một thời điểm cố định cũng khiến cơ thể thư giãn, giảm mệt mỏi.

Thục Linh (Theo Washington Post)