Nơm nớp lo nhà cổ ở Hội An đổ sập

Phố cổ Hội An ngập gần một mét, ảnh chụp ngày 18/10/2021.

Nằm bên bờ bắc hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An có hơn 1.000 nhà, di tích cổ. Khoảng 10% số này do nhà nước quản lý; 20% do tập thể sở hữu gồm nhà thờ tộc và hội quán, nhà lưu niệm dòng họ; 70% còn lại do tư nhân sở hữu. Mỗi năm phố cổ trải qua 2-3 đợt ngập lụt khiến nhà cổ hỏng nhanh.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An, cho biết hầu hết di tích xuống cấp chưa được sửa chữa thuộc sở hữu đa chủ thể, cha mẹ mất đi để lại nhà cho anh em. Hiện người ở nơi này, người nơi khác nên không ai có tiếng nói quyết định. "Tiền trùng tu không thiếu nhưng những ngôi nhà này chủ thể không thống nhất. Đây là vấn đề dân sự, chính quyền không can thiệp được, chỉ vận động", ông nói, thêm rằng có nhiều nhà sắp sập nhưng cũng không sửa được.