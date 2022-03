Nokia từ bỏ mảng smartphone cao cấp

HMD Global xác nhận sẽ không còn smartphone thương hiệu Nokia ở phân khúc cao cấp, thay vào đó là các mẫu giá rẻ và tầm trung.

"Tạo ra một chiếc điện thoại 800 USD không có ý nghĩa với chúng tôi lúc này", Adam Ferguson, Giám đốc tiếp thị sản phẩm toàn cầu của HMD Global, nói với Android Authority. "HMD không muốn tham gia vào cuộc chiến về thông số kỹ thuật với các hãng khác và muốn ủng hộ một thứ gì đó thật khác biệt".

Gian hàng của Nokia tại MWC 2022. Ảnh: Android Authority

Tại triển lãm MWC 2022 đầu tháng này ở Barcelona, thương hiệu Nokia cũng không tạo được nhiều ấn tượng. Công ty HMD chỉ mở một gian trưng bày nhỏ với các sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ. Thực tế, kể từ mẫu Nokia 9 Pureview năm 2019, hãng đã không công bố thêm chiếc điện thoại cao cấp nào.

Sau khi tiếp quản thương hiệu Nokia năm 2016, HMD đã nỗ lực làm mọi thứ: tung ra sản phẩm ở nhiều mức giá, chinh phục phân khúc điện thoại phổ thông, đổi mới dòng cao cấp, duy trì việc cập nhật phần mềm nhanh, cung cấp nền tảng "sạch" Android One và tích cực mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Sản lượng điện thoại Nokia giai đoạn 2017-2021. Nguồn: Strategy Analytics

Kể từ quý III/2020, công ty liên tiếp có lãi. Theo Strategy Analytics, trong quý IV/2021, HMD xuất xưởng nhiều smartphone hơn với 3,2 triệu máy so với 2,8 triệu máy của quý IV/2019. Doanh thu của hãng năm 2021 cũng tăng mạnh 41% so với năm trước đó trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn do đại dịch.

Hãng nghiên cứu thị trường nhận định, đằng sau sự tăng trưởng trên là sự thay đổi về chiến lược của HMD. Công ty đã ngừng theo đuổi smartphone cao cấp, giảm số lần công bố sản phẩm mới trong năm, đồng thời cũng không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông, tránh gây chú ý cho người dùng.

Tập trung cho nhu cầu thực tế

Ferguson cho biết, công ty sẽ tập trung vào việc xây dựng những mẫu điện thoại thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ. Những thiết bị này có phần cứng bền bỉ với tuổi thọ vài năm, thời lượng pin nhiều ngày và mức giá dễ tiếp cận.

"Với chiến lược này, chúng tôi muốn kiếm được lợi nhuận, sau đó mở rộng theo cách dựa trên các hoạt động kinh doanh cốt lõi", đại diện HMD nói. Ông cũng nhấn mạnh "cuộc chiến" về thông số kỹ thuật và nhồi nhét càng nhiều tính năng vào smartphone nhưng lại không sinh lời là điều không cần thiết đối với công ty.

Theo Android Authority, HMD đã bắt đầu tiếp cận thị trường ở phân khúc thấp thay vì cố gắng cạnh tranh với các công ty lớn. "Việc thiếu vắng smartphone cao cấp có thể khiến những người hâm mộ Nokia trong quá khứ tiếc nuối, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng bằng việc đưa một thương hiệu có tiếng như Nokia trở lại", trang công nghệ này bình luận.

Bảo Lâm