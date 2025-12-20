Nơi yên tĩnh nhất Trái Đất

Hõm chảo Haleakala - nơi miệng núi lửa cao 3.055 m so với mực nước biển trên đảo Maui thuộc Hawaii, được ghi nhận là nơi yên tĩnh hàng đầu thế giới.

Một phần đường đi bộ dọc theo hõm chảo Haleakala. Ảnh: Cơ quan Du lịch Hawaii

Việc xác định nơi tự nhiên yên tĩnh nhất Trái Đất rất khó vì mức độ yên tĩnh ở môi trường hoang dã thường xuyên thay đổi do tác động của nhiều yếu tố như tiếng gió thổi, động vật di chuyển, cây cối rung lắc, du khách hay máy bay di chuyển ngang qua.

Tuy nhiên, hõm chảo Haleakala là một ứng cử viên sáng giá. Miệng núi lửa này nằm trong công viên quốc gia Haleakala, được cho là công viên quốc gia yên tĩnh nhất nước Mỹ.

Theo Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS), âm thanh tự nhiên, tầm nhìn toàn cảnh và bầu trời đêm tối đen góp phần rất lớn tạo nên cảm nhận không gian độc đáo tại Haleakala. Âm thanh nền rất nhỏ tại đây đóng vai trò then chốt với sức khỏe của hệ sinh thái tự nhiên trong công viên. Nơi này đặc biệt yên tĩnh nhờ miệng núi lửa sâu giúp chắn gió, cảnh quan khô cằn, ít cây cối nên không có tiếng lá cây xào xạc, đồng thời cũng hiếm động vật sinh sống.

Theo NPS, mức âm thanh nền tự nhiên trung bình ban ngày dao động từ 21 dBA (đơn vị decibel điều chỉnh theo độ nhạy của tai người) ở những vùng hoang dã xa xôi đến 45 dBA dọc theo bờ biển. Hõm chảo Haleakala là một trong những khu vực yên tĩnh nhất đo được trong hệ thống công viên quốc gia Mỹ, với mức âm thanh đôi khi tiệm cận ngưỡng nghe tối thiểu của con người, thấp đến 10 dBA. Miệng núi lửa này yên tĩnh đến mức, nhiều du khách khẳng định họ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Buồng không tiếng vọng tại Orfield Laboratories. Ảnh: Orfield Laboratories

So với hõm chảo Haleakala, nơi nhân tạo yên tĩnh nhất thế giới thậm chí có độ ồn thấp hơn nhiều. Danh hiệu này thuộc về buồng không tiếng vọng tại cơ sở thí nghiệm nghiên cứu Orfield Laboratories ở Minneapolis, bang Minnesota.

Orfield Laboratories cho biết, buồng không tiếng vọng được định nghĩa là căn phòng có khả năng hấp thụ âm thanh rất cao, lên tới 99,99%. Nằm trong phòng thí nghiệm âm học được Chương trình công nhận phòng thí nghiệm tự nguyện quốc gia Mỹ (NVLAP) chứng nhận, căn buồng có thể vận hành hoàn toàn không tiếng vọng hoặc bổ sung một mặt phẳng phản xạ trên sàn. Buồng có kích thước khoảng 3,7 x 3 x 2,2 m.

Orfield Laboratories đã gửi hồ sơ lên tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới về mức âm thanh cực thấp ghi nhận trong buồng (-9,4 dB, -13,4 dB, -24,9 dB) và đạt kỷ lục nơi yên tĩnh nhất Trái Đất ba lần (năm 2004, 2012, 2021). Kể từ đó, nơi này vừa hoạt động như một cơ sở thí nghiệm, vừa là điểm tham quan dành cho những người muốn trải nghiệm cảm giác độc đáo.

Để hấp thụ âm thanh tối đa, buồng không tiếng vọng sử dụng sợi thủy tinh và mút xốp, làm tiêu tán năng lượng âm thanh và ngăn chặn sóng đứng. Căn buồng cũng được xây dựng trên các bộ giảm chấn nhằm hạn chế âm thanh lọt vào từ bên ngoài.

Trước đây, có một số thông tin lan truyền vô căn cứ xung quanh căn buồng, ví dụ như chưa ai sống sót khi ở bên trong quá 45 phút. Năm 2022, một phóng viên của tờ New York Times đã ở trong buồng suốt ba tiếng để chứng minh điều này không đúng. Dù vậy, trải nghiệm ở đây có thể gây khó chịu. Một số khách tham quan chia sẻ, họ cảm thấy buồn nôn và mất phương hướng, nghe thấy tiếng máu chảy trong tĩnh mạch và động mạch, thậm chí nghe thấy tiếng chớp mắt.

Thu Thảo (Theo IFL Science)