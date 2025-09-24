Nói xấu người khác trên mạng xã hội, có là vu khống?

Gần đây, tôi tình cờ phát hiện một số đồng nghiệp cũ đã đăng tải thông tin sai sự thật (họ tự bịa đặt) về tôi trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook.

Những bài viết này không chỉ xuyên tạc sự thật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của tôi, làm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và tinh thần làm việc của tôi.

Dù tôi đã chủ động nhắn tin yêu cầu xóa những bài viết sai sự thật này, nhưng họ lại phớt lờ và không có phản hồi nào, khiến tôi cảm thấy bức xúc và bất lực. Sự việc này không chỉ làm tôi bị tổn thương tinh thần mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến vị trí công việc hiện tại của tôi.

Vì vậy, tôi muốn hỏi: Nếu hành vi nói xấu người khác trên mạng xã hội như vậy gây thiệt hại về danh dự, uy tín của nạn nhân thì mức độ nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vu khống? Hình phạt cụ thể là như thế nào?

Độc giả Minh Thức

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn