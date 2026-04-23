Nơi vua Minh Mạng từng sinh sống trước lúc lên ngôi

Trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế hiện nay, trước là Viện Cơ Mật - Tam Tòa, nằm trên đường Tống Duy Tân trong kinh thành Huế, được xây dựng năm 1903. Khu vực này vốn là thủ phủ Phú Xuân do chúa Nguyễn Phúc Khoát xây dựng năm 1738, đến năm 1754 được gọi là đô thành Phú Xuân - trung tâm chính trị, văn hóa của xứ Đàng Trong đến năm 1775. Sau đó, nơi đây lần lượt do quân Trịnh kiểm soát (1775-1786) và trở thành kinh đô của triều Tây Sơn (1786-1801).

Năm 1802, vua Gia Long lên ngôi, cho triệt giải thủ phủ Phú Xuân để xây nơi ở cho hoàng tử Đảm (vua Minh Mạng). Đến năm 1816, hoàng tử Đảm được phong hoàng thái tử và chuyển đi nơi khác. Khu đất sau đó trở thành nơi ở của các hoàng thân, trước khi được thu hồi vào năm 1839 (thời Minh Mạng) để xây chùa Giác Hoàng - một trong 20 thắng cảnh của đất thần kinh dưới thời vua Thiệu Trị.