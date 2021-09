'Nối vòng tay lớn': Đồng lòng vượt qua Covid-19

21h46 Thanh Bùi, Hoàng Quyên song ca

Hai nghệ sĩ biểu diễn We are one (Chúng ta là một), thể hiện tinh thần đồng lòng của người dân cả nước. Hoàng Quyên ở Hà Nội trong khi Thanh Bùi ở TP HCM, hai người dành nhiều thời gian tập luyện để tiết mục nhuần nhuyễn, ăn ý.

Thanh Bùi - Hoàng Quyên biểu diễn

Thanh Bùi sáng tác ca khúc vài năm trước, lúc anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chưa tìm được câu trả lời cho bản thân. Dần dà, anh nhận ra, khi mọi người chung tay, mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Bài hát cổ vũ tinh thần người nghe vượt qua nghịch cảnh.

