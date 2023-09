Nói về các 'đám cháy' trong tiếng Anh

Cùng là "cháy" nhưng "fire" để chỉ một ngọn lửa nhỏ, còn "blaze" chỉ một đám cháy dữ dội.

Khi ta đốt cháy thứ gì đó hoặc một vật gì đó cháy đều được gọi là "burn". "Fire" được dùng vừa để chỉ một ngọn lửa nhỏ, vừa có nghĩa là trận hỏa hoạn.

Ngọn lửa lớn thường được gọi là "blaze": It took the firefighters an hour to control the blaze (Lính cứu hỏa phải mất một giờ mới khống chế được ngọn lửa lớn).

Khi ai đó đốt cháy một thứ gì, ta còn có thể nói người này "set fire to something" hoặc "set something on fire": I almost set the kitchen on fire since I forgot to turn the oven off (Tôi suýt làm cháy bếp vì quên tắt lò).

Ngoài cụm này, người Anh còn dùng "put a match to something", đôi khi mang hàm ý một người cố tình làm cháy thứ gì đó.

Cùng là đốt cháy, nhưng "kindle" là nhóm lửa từ que củi nhỏ hay mảnh giấy: We kindled a fire besides our tents (Chúng tôi nhóm một ngọn lửa bên cạnh lều của mình).

Còn hành động thắp lửa cho ngọn nến thì được gọi là "light a candle".

Khi một thứ gì đó bắt lửa, tiếng Anh có cụm "catch fire": She was slightly burned when her shirt caught fire (Cô bị bỏng nhẹ khi áo cô bắt phải lửa).

Khi một vật bùng cháy, có thể nói nó đã "burst into flames": The men jumped off the window just before their room burst into flames (Những người đàn ông nhảy ra khỏi cửa sổ ngay trước khi căn phòng của họ bốc cháy).

Để nói một thứ gì đó đang cháy, ngoài "burning", chúng ta có thể dùng "on fire" hoặc "in flames": When the firefighters arrived, half of the building was already in flames (Khi lính cứu hỏa đến, một nửa tòa nhà đã cháy).

Nếu muốn mô tả cụ thể vật gì đó đang cháy dữ dội, tiếng Anh có từ "blazing": The whole building was blazing within minutes (Toàn bộ tòa nhà bốc cháy trong vòng vài phút).

Cháy rụi là "burn down" hoặc "burn to the ground": This year marks 20 years since the local museum burned to the ground (Năm nay đánh dấu 20 năm kể từ khi bảo tàng địa phương bị thiêu rụi).

Cuối cùng, khi xảy ra hỏa hoạn, một cách cơ bản để xử lý là dùng bình cứu hỏa, trong tiếng Anh là "fire extinguisher".

Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:

Khánh Linh