Nơi trẻ nhỏ làm bạn cùng thiên nhiên

Trong cuốn sách nổi tiếng Last Child in the Woods (Đứa trẻ cuối cùng trong rừng), tác giả Richard Louv đúc kết, mỗi đứa trẻ là một nhà khoa học bẩm sinh và thiên nhiên là kho báu để trẻ trải nghiệm, khám phá cảnh quan, âm thanh, kết cấu của mọi sự vật bên ngoài. Trẻ sống trong môi trường gần gũi với tự nhiên sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Thiên nhiên không được lập trình sẵn như trên các thiết bị công nghệ mà luôn thay đổi, ẩn chứa trong nó những điều huyền bí không đoán trước. Vì thế, gần gũi với thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng cường và phát huy khả năng sáng tạo của trẻ.