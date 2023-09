Thách thức đầu tiên đón đợi các chiến sĩ mũ nồi xanh khi đặt chân đến đây là sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Ban ngày, nhiệt độ có khi lên đến 50 độ C nhưng vào ban đêm, nhiệt độ xuống còn từ 18 đến 25 độ C. Ở đất nước Đông Phi này, có hai mùa mưa- nắng nhưng chỉ có 3 tháng mưa, còn lại là mùa khô, rất khắc nghiệt, độ ẩm nhiều khi xuống rất thấp. Điều này khiến cho tình trạng khan hiếm nước thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân viên Liên Hợp Quốc và bệnh viện dã chiến. Đại úy Nguyễn Mạnh Hiệp (thuộc Bệnh viện Dã chiến 2.5, đơn vị làm việc thường trú là Bệnh viện 175), có 3 lần hành quân sang Nam Sudan, cho biết những khi ấy, mọi người phải sống dè sẻn và hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt khó, hướng đến mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là lần đầu tiên thiếu tá Lê Minh Tân tham gia bệnh viện dã chiến, lại với tư cách là phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Dã Chiến 2.5, nên không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sự "truyền lửa" của người bạn, người đồng nghiệp đã giúp anh tự tin bước ra khỏi vùng an toàn. Tại bệnh viện dã chiến, công việc của phó giám đốc chuyên môn không hề nhẹ. Vì ngoài thực hiện chuyên môn chính của mình, thiếu tá Tân còn phải đảm trách hàng loạt công việc khác, mang tính chất "vừa đối nội, vừa đối ngoại". Đó là lý do các phó giám đốc chuyên môn của bệnh viện dã chiến đều sang Bentiu trước một tháng, vừa để tiếp quản bệnh viện dã chiến cũ, vừa tiền trạm để truyền đạt lại cho đồng đội của mình. Nhưng năm nay, vì những lí do khác nhau, nên anh Tân không có chuyến đi tiền trạm như những người đồng cấp tiền nhiệm.

"Được tiền trạm, tôi chỉ mất khoảng một tháng để làm quen, còn không, có khi nhiều hơn một chút. Nhưng tôi tin, khi mình cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn vì đã được lắng nghe những người đi trước chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệp rồi", vị thiếu tá trẻ cho biết.

Trước hôm lên đường (ngày 28/6), thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nói trong đêm tiệc gặp mặt, chia tay chiến sĩ lên đường tham gia Bệnh viện Dã chiến 2.5: "Tôi cảm nhận được sự yêu thương của mọi người ở đây. Các chiến sĩ mũ nồi xanh làm nhiệm vụ tại Nam Sudan cũng là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tôi mong mọi người sẽ yêu thương nhau để cùng nhau trưởng thành".

Tính đến đầu năm 2023, Việt Nam đã cử 533 lượt cán bộ, sĩ quan quân đội và 4 sĩ quan cảnh sát thuộc Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và các Phái bộ. Trong đó, 4 lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan với 252 cán bộ, nhân viên y tế; Đội công binh số 1 với 184 cán bộ, nhân viên đến Abyei và 100 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân đến nhiều địa bàn. Tỷ lệ nữ tham gia hoạt động này của Việt Nam đạt 16,6%, cao hơn so với các quốc gia khác.

Xuân Khánh