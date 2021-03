'Nồi' tìm 'Nắp' lạc

Nắp à, đọc được thông báo này, hãy xem có phải là Nắp của Nồi không để mình cùng tạo nên một bộ nồi có nắp nhé.

Hơi dài một tí, nhưng mình sẽ vô cùng trân trọng những người có thể đọc tới dòng cuối.

Vì Nồi ở trên bếp không có Nắp ngót nghét 35 năm rồi, nếu có thể Nắp từ 33 tuổi trở lên để chúng ta không bị lỗ hổng quá bự nhé. Nồi ở Sài Gòn khá lâu rồi, nếu có thể Nắp của Nồi cũng ở hay làm việc tại Sài Gòn nhé, để chúng ta không bị khoảng cách về địa lý. Nắp đi lạc thời gian dài kia mà nên Nồi bị "tâm lý" đấy.

Vì Nồi sinh ra trong gia đình thuần nông và đông con ở miền Nam nên từ nhỏ, Nồi đã giúp ba mẹ làm những việc đơn giản, da dẻ không được mịn màng, trắng trẻo đâu (nếu không muốn nói là thô ráp). Hầu như mọi thành viên trong nhà tự thân vận động, mong ba mẹ giúp đỡ con cái là điều Nồi không muốn. Nếu Nắp thích một Nồi tự lập, tự sống bằng đôi bàn tay của mình, đó là điều Nồi không mong gì hơn. Điều may mắn của Nồi là ba mẹ và gia đình chẳng bao giờ o ép gì Nồi. Mọi ý thích của các con đều được ba mẹ tôn trọng và không hề ngăn cấm. Điều may mắn khác cuộc đời này dành cho Nồi đó là Nồi khá thông minh, được học và tốt nghiệp ở một trường đại học tốt của nước mình.

Vì Nồi khá bé con và nhan sắc ở dưới trung bình một chút, Nắp có thể to to hơn được không? Nắp cao từ 1,67 m trở lên càng tốt, để tạo cảm giác an toàn đấy mà. Mặt đừng quá nhiều mụn nhé Nắp, nếu không chúng mình sẽ tốn khá nhiều tiền để "chà" mấy cái mụn đó đấy.

Vì Nồi rất yêu ba mẹ và gia đình nên Nắp có thể cùng yêu thương ba mẹ và gia đình Nồi không? Tất nhiên, Nồi cũng sẽ yêu gia đình của Nắp như vậy. Nắp sẽ cùng Nồi ngồi xe về quê thăm ba mẹ mỗi tháng chứ?

Vì Nồi có thể nấu ăn, Nắp có sẵn sàng bỏ hết các cuộc vui bên ngoài, về nhà cùng Nồi ăn cơm mỗi ngày, hay có thể đem những hộp cơm do Nồi nấu đi làm cho bữa trưa không? Vừa tiết kiệm, vừa hợp vệ sinh đấy. Tất nhiên, thỉnh thoảng Nắp có thể ra ngoài xã giao với bạn bè, hay Nồi sẽ cùng Nắp vi vu ở hàng quán nào đó để đổi khẩu vị.

Vì Nồi làm việc trong văn phòng 10 tiếng mỗi ngày, Nắp có sẵn sàng chia sẻ việc nhà với Nồi không? Tất nhiên là bằng sự quan tâm, đồng cảm, chia sẻ và tự nguyện hoàn toàn nhé.

Vì Nồi rất thích trồng cây, Nắp có sẵn sàng trộn đất và mua chậu cùng Nồi không? Hay Nắp có sẵn sàng cùng Nồi dạo hết tiệm này đến tiệm khác chỉ để tìm một loại cây mà Nồi thích không?

Vì Nồi rất thích đọc sách, Nắp có thể đừng bực bội nếu thỉnh thoảng Nồi chỉ chúi mũi vào mấy quyển sách mà quên mất Nắp không? Hay Nắp có thể cùng Nồi nghiên cứu xem nên mua hay đặt quyển sách nào để chúng ta cùng đọc không?

Vì Nồi khá ít nói, Nắp có ngại điều đó không? Tất nhiên Nồi có thể là người lắng nghe tốt đấy. Nếu Nắp muốn tìm một hốc cây rỗng để nhét những phiền toái của cuộc đời, Nồi sẵn sàng làm cái hốc ấy. Nồi không thích các cuộc tranh cãi lớn tiếng đâu, có gì Nắp cứ nói chuyện từ từ, nhẹ nhàng để Nồi thẩm thấu và tránh các cuộc cãi vã nhiều nhất có thể. Nhưng nếu có gì không hài lòng, mình thẳng thắn trao đổi với nhau Nắp nhé.

Vì Nồi là một cô gái đơn giản, chỉ thích mang giày thể thao, giày đế bằng, dép lào mỗi khi ra ngoài, Nắp có ngại điều đó không? Hay Nắp cần một cô em chỉn chu, quần là áo lượt, giày cao gót mỗi khi sánh bước bên Nắp? Chà, hơi khó, nhưng trong một số trường hợp, Nồi có thể thay đổi một chút theo hướng tốt để phù hợp với Nắp, nhưng sẽ không thay đổi bản thân hoàn toàn đâu nhé.

Vì Nồi rất thích chạy bộ, hay đi bộ nên Nắp có thể chạy bộ cùng Nồi mỗi sáng hoặc mỗi tối trong tuần không? Chúng ta có thể đăng kí tham gia các chương trình chạy bộ từ thiện, vừa nâng cao sức khỏe vừa giúp ích cho đời, lại vừa gắn kết tình cảm. Toàn lợi không đấy.

Vì Nồi không thích mạng xã hội nên Nắp đừng ngạc nhiên nếu Nồi không xuất hiện ở bất cứ đâu trên đó, kể cả khi đi cùng Nắp nhé.

Vì Nồi thích khám phá những điều mới lạ, vùng đất mới nên Nắp có sẵn sàng nắm tay Nồi dạo biển, leo núi, băng rừng, đạp xe đạp đi qua những nơi đó không? Hay Nắp có muốn trở thành điều mới lạ để Nồi khám phá trong năm mới này không?

Vì Nồi thỉnh thoảng tham gia các chương trình tình nguyện, từ thiện cho các em nhỏ nên Nắp sẽ thấy có những ngày Nồi rất bận rộn, chẳng quan tâm tới Nắp chút nào, hay có những ngày Nắp sẽ không thấy Nồi vì Nồi đi theo đoàn mất rồi. Nắp có sẵn sàng bên Nồi để cùng chuẩn bị quà cho các bé, cùng Nồi lặn lội đến các miền xa với các em không? Cũng là một trải nghiệm, khi ta gieo hạt yêu thương sẽ lên mầm cây yêu thương đấy.

Vì Nồi biết rằng chân thành và chung thủy là chìa khóa của các mối quan hệ nên khi đã bên Nồi, Nắp hãy chân thành và thủy chung nhé.

Nồi không hoàn hảo chói lóa, đôi khi rất cảm tính, cứng đầu, cố chấp với niềm tin của mình, có lúc lại rất cuồng nhiệt, hoặc có khi rất lười. Nếu Nắp có thể bao dung những khuyết điểm, yêu hơn những ưu điểm, hãy cho Nồi biết Nắp là ai nhé?

