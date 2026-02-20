Nổi tiếng từ những bữa sáng 'ngang trái' cho con

Trung QuốcBị chê "ác như mẹ kế" vì cho con ăn bánh mì khô, bà mẹ ở Chiết Giang đáp trả bằng loạt thực đơn sáng "không giống ai", thu hút hàng triệu người theo dõi.

Tháng 12 năm ngoái, Zhang Liping, chủ một cửa hàng quần áo sống cùng con trai 16 tuổi, đăng video chia sẻ bữa sáng gồm vài lát bánh mì khô và nước nóng. Cộng đồng mạng lập tức chỉ trích thực đơn nghèo nàn, thậm chí ví đây là "bữa sáng của mẹ kế".

Thay vì buồn bã, Zhang đáp trả bằng loạt thực đơn sáng tạo đầy "ngang trái". Từ đó, mỗi sáng thức dậy, cậu con trai ngái ngủ liên tục được mẹ dọn ra những mâm cơm kỳ quặc: lúc thì kẹo hồ lô ăn với canh cá chua và sữa, khi thì thịt nướng kèm bún ốc, sầu riêng ăn cùng lẩu bò, hay dâu tây kẹp tiểu long bao. Có hôm, cô còn tự chế "burger kiểu Trung" từ thanh cay, bắp cải và táo.

Hình ảnh con trai còn ngái ngủ của Zhang Liping trước các bữa ăn "không giống ai" gây "sốt" mạng xã hội. Ảnh: Weixin

Cộng đồng mạng gọi đây là những "bữa sáng sấm sét" nhằm ca ngợi tốc độ chuẩn bị và mức độ gây sốc của món ăn. Vẻ mặt bình thản của cậu con trai đối lập hoàn toàn với thực đơn kỳ quặc của mẹ đã tạo nên sức hút lớn, mang về cho Zhang 1,3 triệu người theo dõi và hơn 900 triệu lượt xem các video.

Bỏ qua yếu tố lạ đời, nhiều người xem nhận xét các bữa ăn chứa đựng tình yêu thương của người mẹ. Zhang cho biết cô thường phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị. Lý do cho những thực đơn này là vì cậu con trai chỉ thích ăn thịt và đồ ngọt, ghét món ăn truyền thống. Thói quen kén ăn của con đã khiến cô quyết định từ bỏ mọi quy chuẩn ẩm thực thông thường.

"Tôi muốn tạo niềm vui để động viên con trong những năm tháng đi học vất vả", Zhang chia sẻ.

Hiện tại, Zhang được xem là biểu tượng của nhóm "phụ huynh trừu tượng" tại Trung Quốc. Đây là thuật ngữ chỉ những người cha, người mẹ có phong cách nuôi dạy con phi logic, phá vỡ các nguyên tắc truyền thống nhưng lại mang đến sự thú vị, thấu hiểu và gần gũi với con cái.

Xu hướng này còn ghi nhận những trường hợp lạ đời như ông bố Brother Shaobing ép con chơi game để cậu bé coi việc làm bài tập như cách giải trí. Nhiều cha mẹ khác chọn phương pháp "nuôi dạy ngược", mô phỏng lối sống thảnh thơi của con cái để trẻ tự gánh vác việc nhà.

Minh Phương (Theo Jimu News)