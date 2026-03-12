Nơi thờ xương cá voi suốt 200 năm ở Quy Nhơn

Lễ hội cầu ngư tại vạn đầm Xương Lý xuất hiện hơn 200 năm trước, gắn với sự hình thành Trường Lăng (còn gọi lăng Ông Nam Hải) - nơi người dân lập để thờ cá voi, vị thần bảo hộ của ngư dân miền biển.

Đây được xem là lăng thờ cá voi đầu tiên của người Việt tại vùng đất Quy Nhơn, xây dựng năm 1815. Ảnh: Dũng Nhân