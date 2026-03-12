Nơi thờ xương cá voi suốt 200 năm ở Quy Nhơn

Lễ hội cầu ngư tại vạn đầm Xương Lý xuất hiện hơn 200 năm trước, gắn với sự hình thành Trường Lăng (còn gọi lăng Ông Nam Hải) - nơi người dân lập để thờ cá voi, vị thần bảo hộ của ngư dân miền biển.
Đây được xem là lăng thờ cá voi đầu tiên của người Việt tại vùng đất Quy Nhơn, xây dựng năm 1815. Ảnh: Dũng Nhân
Trong lăng Ông còn thờ tượng Quan Công, hai bên có hai tướng theo hầu là Châu Thương và Quan Bình.
Sau khi rước thần về lăng, ông Nguyễn Kim Hường, Chánh đầm lăng Ông Nam Hải thực hiện nghi lễ tế thần, cầu quốc thái dân an, ngư dân ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang...
Phần hội gồm nhiều loại hình thể thao, nghệ thuật truyền thống đặc sắc như: hát bả trạo, hát bội, chèo thuyền, bơi thúng, đánh bài chòi và các trò chơi dân gian khác.
Năm 2024, lễ hội được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia. Ảnh: Dũng Nhân
Một góc làng chài Nhơn Lý nằm ở bán đảo Phương Mai, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km về phía đông bắc. Ảnh: Nguyễn Dũng
Trần Hóa