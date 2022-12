Nội thất The One ra mắt dòng sản phẩm mới

Dòng sản phẩm mới mang tên Bright bao gồm: bàn lãnh đạo, bàn nhân viên, ban họp… vừa được giới thiệu nhân 27 năm thành lập Nội thất The One.

Theo đại diện Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nội thất The One, Bright lấy cảm hứng từ slogan: Bừng sáng không gian – Dẫn đầu cùng bạn. Các sản phẩm thuộc dòng Bright, gồm: bàn lãnh đạo, bàn nhân viên, bàn module, bàn họp được trang bị đồng bộ, mang lại vẻ đẹp thống nhất cho không gian chung. Đây là sự kết hợp của phong cách hiện đại, trẻ trung, hướng tới mô hình văn phòng mở thân thiện và sáng tạo.

Bộ bàn lãnh đạo BRIP180C15 từ Nội thất The One. Ảnh: The One

Bright có các đặc điểm độc đáo, khác biệt so với các dòng sản phẩm khác, như thiết kế chân bàn mới mẻ, hiện đại. Sản phẩm kết hợp từ 2 chất liệu sơn đen nhám và mạ sáng. Tay nắm các hộc tủ, bàn được trang bị kiểu dáng mới, sơn đen cùng tông màu chủ đạo. Màu vân gỗ mới (M32) mang tông màu gỗ óc chó trầm ấm, phù hợp với xu thế ưa chuộng dòng gỗ tự nhiên.

Dòng bàn lãnh đạo Brip180C15 và Brip1880C15 có kích thước dài 1,8–2m phù hợp cho không gian văn phòng từ 15m2 trở lên. Mặt bàn gỗ melamine được trang bị hộp điện tích hợp nhiều công năng (2 ổ cắm 3 chấu, 1 ổ điện thoại, 1 ổ cắm mạng, 1 ổ cắm VGA) trên mặt bàn, hạn chế dây điện và tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể văn phòng.

Đối với các văn phòng hiện đại, muốn sử dụng module bàn làm việc 4 chỗ ngồi, dòng bàn Bright cũng mang tới giải pháp không gian khi sử dụng vách tôn đột lỗ trang trí làm vách ngăn, kệ CPU treo có thể điều chỉnh theo kích thước CPU thực tế.

Bộ Module BrimD02-4C15 4 chỗ cho văn phòng hiện đại. Ảnh: The One

Song song với hệ thống bàn Bright sáng tạo và khác biệt, là hệ tủ Bright với nhiều kích cỡ cho mục đích lưu trữ, trang trí văn phòng đa dạng. Khách hàng có thể tùy ý sáng tạo phòng làm việc với 2 tủ, 3 tủ khác nhau để đạt được hiệu quả thẩm mỹ cũng như lưu trữ đồ.

Theo đại diện Nội thất The One, sau khi ra mắt và giới thiệu tại triển lãm Vietbuild Hà Nội tháng 11/2022, dòng sản phẩm Bright đã nhận được nhiều lời khen ngợi về thiết kế từ khách tham quan và đại lý các tỉnh thành.

Ông Trần Ngọc Bắc - Giám đốc chi nhánh Nội thất The One cho biết, dòng sản phẩm mới Bright (BRI) được nghiên cứu và triển khai sau thời gian tìm hiểu kỹ càng về thị trường và xu hướng nội thất trong và ngoài nước.

"Chúng tôi đã tiến hành khảo sát nhu cầu và sở thích trên mẫu để có chiến lược phát triển sản phẩm mới đúng đắn. Với nhiều điểm mới và khác biệt, chúng tôi tin rằng đây sẽ là dòng sản phẩm thành công trong thời gian tới", ông Bắc chia sẻ .

Ông Trần Ngọc Bắc (đứng giữa) tiếp khách hàng tại triển lãm Vietbuild. Ảnh: The One

Thành lập năm 1995, Nội thất The One - tiền thân là Nội thất Hòa Phát được biết đến là thương hiệu nổi tiếng và thân thuộc với người tiêu dùng khắp cả nước. Đầu năm 2022, sau khi chuyển đổi thương hiệu thành Nội thất The One, thương hiệu này thay đổi diện mạo và tung ra hàng loạt chương trình thu hút khách hàng trên các nền tảng số. Các cửa hàng đại lý trên khắp toàn quốc của thương hiệu này cũng nhanh chóng thay đổi tên gọi mới Nội thất The One, khẳng định và thống nhất về chuyển đổi thương hiệu. Bên cạnh đó, thương hiệu còn liên tiếp ra mắt các bộ sưu tập mới Leader, Bright cho mảng nội thất văn phòng thế mạnh với nhiều điểm mới.

"Trong tương lai, Nội thất The One sẽ nối tiếp những thành công mà Nội thất Hoà Phát đã ghi dấu trong nhiều năm qua. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục mang đến những bước tiến mới mẻ, tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn dưới tên tuổi mới, diện mạo mới và tạo những ấn tượng mới tốt đẹp trong lòng người tiêu dùng" – đại diện Nội thất The One đặt kỳ vọng.

Tiểu Chi