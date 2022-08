Nội thất The One nâng cao điều kiện học tập cho học sinh

Thương hiệu Nội thất The One phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, thiết kế thông minh, phù hợp với học sinh ở nhiều độ tuổi.

Các sản phẩm bàn, ghế học tập, tủ đựng tài liệu, tủ đựng đồ... luôn được các bậc phụ huynh quan tâm. Việc trang bị những sản phẩm thiết kế phù hợp với độ tuổi học sinh sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập cho các em khi đến trường.

Nắm bắt được những điều đó, thương hiệu Nội thất The One (tiền thân là Nội thất Hòa Phát - thương hiệu nội thất được thành lập từ 1995) đã cho ra mắt thị trường các dòng sản phẩm nội thất trường học chất lượng cao, có thiết kế phù hợp với học sinh ở nhiều độ tuổi. Đây cũng là thương hiệu nội thất được nhiều doanh nghiệp tin tưởng sử dụng trong nhiều công trình trường học hiện đại tại Việt Nam, cũng như nhận được nhiều nhận xét tích cực từ khách hàng, đặc biệt là các phụ huynh có con trong độ tuổi đến trường.

Chị Bùi Lệ Thư (31 tuổi, Hà Nội) đang có con học lớp 3 cho biết, bên cạnh các yếu tố như gần nhà, thuận tiện đưa đón, chất lượng giảng dạy... thì cơ sở vật chất của trường học như bàn ghế con ngồi cũng là tiêu chí mà chị rất quan tâm.

"Quan trọng nhất là phù hợp với sự phát triển thể chất của các con. Đây là điều khiến mình yên tâm khi biết con được sử dụng bàn ghế học sinh từ thương hiệu Việt Nam như Nội thất The One", chị Thư tâm sự.

Chị Bùi Lệ Thư - một khách hàng của Nội thất The One. Ảnh: Nội thất The One

Nội thất The One có nhiều dòng sản phẩm bàn ghế học sinh, tủ, nội thất trường học rất đa dạng, đi cùng với quy trình sản xuất hiện đại, quy mô, phù hợp đáp ứng được nhu cầu cho các trường học và sử dụng tại nhà.

Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phó hiệu trưởng Trường Liên cấp Dạ Hợp) cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên sử dụng Nội thất The One trong hệ thống trường khi phát triển ở các khu vực khác.

Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó hiệu trưởng Trường Liên cấp Dạ Hợp. Ảnh: Nội thất The One

"Chúng tôi ưu tiên sử dụng các sản phẩm bàn ghế học sinh được đặt hàng riêng biệt theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, nhằm mang lại sự thoải mái cho các con", cô Huyền chia sẻ.

Những sản phẩm bàn ghế thông minh của The One đều có khả năng tăng hạ chiều cao bằng khớp nối chắc chắn hoặc hệ thống quay tay, thay đổi góc nghiêng bàn linh hoạt để trẻ em không bị đau mỏi khi tập trung làm bài. Việc này sẽ giúp bàn ghế có thể được điều chỉnh linh hoạt với từng giai đoạn phát triển chiều cao của học sinh, giúp giảm nguy cơ bị gù lưng, các bệnh về cột sống hay cận thị.

"Mình rất quan tâm tới cơ sở vật chất như bàn ghế con ngồi tại trường học vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của con", chị Nguyễn Thị Huyền, phụ huynh bé Ngọc Diệp chia sẻ.

Bé Ngọc Diệp với sản phẩm bàn ghế thông minh của Nội thất The One. Ảnh: Nội thất The One

Bên cạnh đó, các sản phẩm bàn ghế học sinh của The One còn được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 về Ecgônômi, cũng như các yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh, đảm bảo cho sự an toàn và phát triển cho học sinh ở nhiều độ tuổi.

