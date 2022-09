Nội thất The One kế thừa giá trị từ nội thất Hòa Phát

Bên cạnh kế thừa giá trị cốt lõi của Nội thất Hòa Phát, Nội thất The One còn có những thay đổi về nhận diện thương hiệu, trẻ trung và hiện đại hơn.

Thành lập từ năm 1995, Nội thất Hòa Phát chuyên về các sản phẩm phục vụ nhu cầu làm việc văn phòng như bàn, ghế, tủ, kệ... và các sản phẩm nội thất khác. Sau khi đạt những thành tựu nhất định, Nội thất Hòa Phát tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và phát triển, trở thành thương hiệu được nhiều khách hàng trên cả nước yêu mến và tin dùng.

Chất lượng và uy tín của Nội thất Hòa Phát đã được chứng nhận bởi nhiều giải thưởng lớn. Tiêu biểu trong số đó là việc liên tiếp được vinh danh "Thương hiệu Quốc gia" từ năm 2018 và danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" do người tiêu dùng bình chọn từ năm 2001 đến nay.

Đại diện Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nội thất The One nhận chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022. Ảnh: Nội thất The One

Đầu năm 2022, Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát đã công bố tái định vị thương hiệu, đổi tên thành Nội thất The One. Sau hơn nửa năm xuất hiện trên thị trường, Nội thất The One đang dần định vị thương hiệu rõ nét hơn trong tâm trí người tiêu dùng.

Biển quảng cáo ngoài trời của Nội thất Hòa Phát trước đây. Ảnh: Nội thất Hòa Phát

Thành công này có được nhờ sự kế thừa những giá trị cốt lõi từ thương hiệu Nội thất Hòa Phát, vốn đã quen thuộc với người dân trong suốt 30 năm qua. Bên cạnh đó, Nội thất The One cũng có slogan và bộ nhận diện mới nhằm truyền tải toàn diện định hướng phát triển trong tương lai.

Bộ nhận diện mới của Nội thất The One lấy cảm hứng từng ánh sáng của ngọn Hải Đăng, mang ý nghĩa sẽ tiếp nối hành trình thành công của Nội thất Hòa Phát. Trong đó, logo mới của thương hiệu vẫn sử dụng hình ảnh chiếc khiên làm chủ đạo giống Nội thất Hòa Phát trước đây.

Biển quảng cáo ngoài trời của Nội thất The One hiện tại. Ảnh. Nội thất The One

Ngoài ra là một số thay đổi mới như bỏ đường viền 3D để tạo cảm giác hiện đại, cởi mở hơn, hai tam giác hướng vào nhau với ý nghĩa hòa hợp. Mũi tên của logo hướng lên trên có màu xanh da trời, mang theo phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý".

"Việc đổi tên thành Nội thất The One là một bước ngoặt lớn của thương hiệu sau gần 30 năm hoạt động dưới cái tên thuần Việt" bà Thu Hương - đại diện truyền thông Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nội thất The One chia sẻ.

Ấn phẩm catalogue mới của Nội thất The One với màu sắc hiện đại. Ảnh: Nội thất The One

Trong chiến lược kinh doanh, nội thất văn phòng vẫn là lĩnh vực sản xuất chính của Nội thất The One. Bên cạnh đó, công ty cũng phát triển thêm những mảng khác như nội thất gia dụng, nội thất công trình... để đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với những nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Hiện tại, Nội thất The One đã định hình được một số sản phẩm thế mạnh như sofa phòng khách, tủ kệ và bàn ghế phòng ăn. Tất cả đều có tính thẩm mỹ cao, thiết kế hiện đại, màu sắc đa dạng, trẻ trung, bắt kịp xu hướng và đảm bảo về chất lượng.

Đại diện công ty cũng cho biết, việc Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One và ra mắt nhận diện thương hiệu mới đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, để hình ảnh thương hiệu mới ghi dấu ấn trong nhận thức, thói quen của người tiêu dùng, sự sáng tạo trong marketing và truyền thông là ưu tiên hàng đầu.

Tường An