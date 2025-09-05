Nội thất ôtô trắng như tuyết

Nam PhiKhách hàng mua mẫu BMW M3 Touring 2026 có thể chọn tông nội thất trắng tinh mà không bị tính thêm phí.

Phiên bản hiệu suất cao có ghế bọc da trắng, với gần như phần còn lại của cabin cùng tông màu - tỷ lệ lớn nhất của nội thất một chiếc ôtô chính hãng có màu sáng nhất trong bảng màu.

Chất liệu da trắng không chỉ bao phủ ghế trước và sau mà còn bao quanh cả yên ngựa, bảng điều khiển trung tâm, gần như toàn bộ ốp cửa và vô-lăng. Ngoài ra, các cột và trần xe cũng hoàn thiện bằng nỉ trắng. Chất liệu da trắng còn trải dài trên hầu hết táp-lô, chỉ bị gián đoạn bởi một dải sợi carbon ở giữa, và hai màn hình hiển thị lớn.

Nội thất gần như trắng toát của BMW M3 Touring 2026. Ảnh: BMW

Tuy nhiên, để duy trì được vẻ sạch sẽ trên tông nền trắng như vậy sẽ là một công việc đòi hỏi sự cẩn thận và kỳ công. Táp-lô và bảng điều khiển màu trắng cũng sẽ phản chiếu lên kính chắn gió, ảnh hưởng đến tầm nhìn vào những ngày nắng. Không chỉ vậy, bảng điều khiển có thể bị lão hóa sau nhiều năm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bắt đầu xuống cấp hoặc ố vàng theo thời gian.

Đối với những người không muốn nội thất da toàn màu trắng, BMW cung cấp một loạt tùy chọn nội thất khác cho M3 Touring, bao gồm sự kết hợp các chi tiết màu đen với các chi tiết được hoàn thiện bằng màu xanh hay cam.

M3 Touring 2026 đã bán tại một số thị trường trên thế giới. Ảnh: BMW

Tất cả các phiên bản M3 đều trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3 lít tăng áp kép. Phiên bản tiêu chuẩn truyền công suất 473 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm đến bánh sau. Hộp số sàn 6 cấp là hộp số duy nhất được cung cấp trên phiên bản này.

Mỗi chiếc M3 đều trang bị bộ giảm xóc thích ứng và cảm giác chân phanh có thể điều chỉnh. Chiếc xe hiệu suất cao này cũng có thể trang bị phanh gốm carbon, với kẹp phanh sơn vàng nổi bật.

Tại Nam Phi, BMW M3 Touring có giá từ 123.700 USD. Tại Mỹ, xe bán ra với giá khởi điểm 79.600 USD và cao nhất 88.900 USD.

Mỹ Anh (theo Carscoops)