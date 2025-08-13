Nội thất Nhà Xinh mở cửa hàng mới tại Hà Nội

Nhà Xinh khai trương cửa hàng mới tại Thủ đô rộng hơn 1.000 m2, đồng thời công bố thay đổi nhận diện thương hiệu, ngày 8/8.

Cửa hàng Nhà Xinh Lương Yên có quy mô 1.000 m2, tọa lạc tại Sun Grand City Ancora, phường Hai Bà Trưng, áp dụng những tiêu chuẩn thiết kế hiện đại. Khu vực bày trí thông minh, đa dạng sản phẩm giúp khách hàng dễ hình dung và lựa chọn giải pháp nội thất phù hợp với không gian sống.

Sự kiện khai trương cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng và nâng cấp hệ thống cửa hàng của Nhà Xinh trên toàn quốc.

Không gian cửa hàng Nhà Xinh ra mắt ngày 8/8. Ảnh: Nhà Xinh

Dịp này, thương hiệu đồng thời công bố logo mới với thiết kế tối giản, hiện đại, hướng đến sự sang trọng. Qua đó, Nhà Xinh muốn khẳng định tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư bài bản nhằm mang đến trải nghiệm cao hơn cho khách hàng.

"Sự thay đổi logo không chỉ là bước làm mới hình ảnh, mà còn là chiến lược tái định vị thương hiệu. Nhà Xinh hướng tới những khách hàng sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế, yêu thích sự khác biệt và mong muốn tạo ra không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Đại diện thương hiệu và khách mời chụp ảnh với logo mới. Ảnh: Nhà Xinh

Bên cạnh tiệc trà, âm nhạc, sự kiện khai trương còn có nhiều hoạt động như trải nghiệm mùi hương và chứng kiến quy trình may túi da từ các nghệ nhân.

Thương hiệu còn triển khai nâng cấp chương trình thành viên (membership) với nhiều đặc quyền. Theo đó, các hàng thành viên sẽ được hưởng các quyền như tích điểm đổi quà, nhận quà tặng sinh nhật, được mời tham dự các workshop, sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới. Đây là bước đi chiến lược của Nhà Xinh nhằm cá nhân hóa trải nghiệm và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Khách mời trải nghiệm không gian mới và hưởng các đặc quyền thành viên. Ảnh: Nhà Xinh

