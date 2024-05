Nội thất Mazda CX-5 và CX-8 lấy cảm hứng từ kiến trúc Nhật Bản

Các khoảng trống trong kiến trúc Nhật Bản được hãng đưa vào nội thất Mazda CX-5 và CX-8 theo lối hiện đại, với kỳ vọng 'lay động cảm xúc' người dùng.

Hãng xe Nhật theo đuổi triết lý "Less is more" giúp không gian có tính thẩm mỹ, tạo sự hứng khởi và thoải mái cho người ngồi. Hãng lý giải triết lý này đến từ mỹ thuật truyền thống Nhật Bản, ứng dụng xuyên suốt quá trình thiết kế nội thất SUV cao cấp CX-5 và CX-8.

Yohaku – vẻ đẹp của khoảng trống

Yếu tố khoảng trống điển hình của kiến trúc không gian Nhật Bản được Mazda ứng dụng trong nội thất CX-5 và CX-8. "Nhưng đó không phải là khoảng trống vô nghĩa. Yếu tố này được tính toán nhằm tận dụng hiệu quả nguồn ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng trong xe", đại diện hãng cho biết.

Nội thất Mazda CX-5 sử dụng da Nappa. Ảnh: Mazda Việt Nam

Yohaku cũng được ứng dụng trong thiết kế ghế ngồi nhằm tạo sự linh hoạt và rộng rãi. Các chi tiết cũng được hãng này tinh chỉnh phù hợp với nhu cầu khách hàng, nhằm mang đến không gian gắn kết gia đình và niềm vui khi lái xe. Ở Nhật Bản, không gian trống cũng là yếu tố có trong mỹ thuật truyền thống.

Kaicho – vẻ đẹp của sự tinh giản

Triết lý Kaicho tập trung vào thiết kế nội thất với sự kết hợp giữa nguyên tắc, kỹ thuật và chất liệu của nghề thủ công truyền thống Nhật Bản. Theo hãng, nội thất Mazda CX-5 và CX-8 nổi bật với các chi tiết ốp gỗ tự nhiên. Hãng cũng trang bị ghế da Nappa cho bộ đôi SUV này, trong quá trình di chuyển, sắc màu của loại da này liên tục biến đổi từ nâu tối Espresso sang vàng ấm khi từ bóng râm ra dưới ánh sáng mặt trời.

Hàng ghế thứ hai trên Mazda CX-8 phiên bản 6 chỗ. Ảnh: Mazda Việt Nam

"Lấy cảm hứng về sự kết nối Masubu, từng đường kim mũi chỉ đều được xử lý kỹ lưỡng bởi các nghệ nhân bậc thầy Takumi tại Nhật Bản, tạo nên nội thất giản đơn nhưng tinh tế và cuốn hút", đại diện thương hiệu chia sẻ. Cuối cùng, ánh sáng là yếu tố then chốt của Kaicho để nâng cao cảm giác hài hòa trong khoang nội thất của hai dòng xe.

Công nghệ SkyActiv-Vehicle Architecture

Theo Mazda, cấu trúc ghế ngồi trên CX-5 và CX-8 tạo cảm giác thoải mái nhờ ứng dụng công nghệ SkyActiv-Vehicle Architecture, tối ưu khả năng cân bằng tự nhiên của cơ thể con người, giúp việc lái xe trở nên thư thái hơn.

Các tiện nghi trên xe được sắp xếp hướng trục và đối xứng nhằm mang lại sự cân bằng. Các chi tiết được bố trí hướng về phía người lái, giúp tương tác và điều khiển dễ dàng hơn. Theo hãng, khoang nội thất của CX-5 và CX-8 tối giản, mang đến trải nghiệm gần gũi, thân thiện và đảm bảo tầm quan sát tốt cho người lái. Ngoài ra, cách bố trí chân ga, vị trí ngồi, các nút bấm, thông tin vận hành, tầm nhìn của người lái... được hãng nghiên cứu và thiết kế theo hành vi, phản xạ của con người, giúp giảm điểm mù và tránh phân tâm khi lái xe. Các tiện ích khác gồm: màn hình HUD, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, loa Bose, gương tự động chống chói...

Mazda CX-8 trên đường phố. Ảnh: Mazda Việt Nam

"Kiểu dáng hiện đại, nội thất phong cách kiến trúc Nhật và công nghệ SkyActiv giúp SUV cao cấp Mazda CX-5 và CX-8 mang đến trải nghiệm độc đáo cho chủ sở hữu", đại diện Mazda Việt Nam cho biết.

Bá Hội