Nội thất lấy cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc

Từ cảm hứng nghệ thuật tạo hình, điêu khắc, Nordic ra mắt bộ sưu tập Artful Collection với những món đồ nội thất mang thiết kế như những tác phẩm sắp đặt.

Thay vì chỉ chú trọng công năng, nhiều nhà thiết kế trẻ Việt Nam đang đưa tinh thần nghệ thuật điêu khắc vào nội thất. Trong đó, sản phẩm của Nordic là ví dụ. Artful Collection là bộ sưu tập thứ năm của thương hiệu nội thất Nordic này chú trọng vào thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc, để mỗi sản phẩm trở nên sống động hơn trong không gian.

Các thiết kế sofa, bàn trà, ghế của Nordic. Ảnh: Nordic

Theo đội ngũ thiết kế Việt của Nordic, điêu khắc thể hiện tinh túy của nghệ thuật tạo hình, nơi từng đường cong, khối vuông - tròn hay bề mặt đều có thể chạm đến cảm xúc. Từ tinh thần này, bộ sưu tập mới mang đến 15 thiết kế nội thất. Nổi bật là Artful Sofa, kết hợp giữa khối vuông và tròn, tay vịn bo cong để tăng tính thoải mái và nghệ thuật. Thinker Armchair lấy cảm hứng từ tác phẩm "The Thinker" của Rodin - như một khoảnh khắc tĩnh lặng để suy ngẫm.

Bộ bàn The Kiss Coffee Table và Side Table với chân bàn đan cài như vòng tay ôm nhau, lấy cảm hứng từ tác phẩm "The Kiss" của Rodin. Giường Lisa Bed thiết kế tinh giản, gợi nhớ nụ cười của Mona Lisa. Ngoài ra, bộ sưu tập còn có kệ TV khắc họa hình ảnh kỳ quan hang Sơn Đoòng, tái hiện lớp địa tầng và vòm đá ngay trong ngôi nhà. Bộ bàn ghế lấy cảm hứng từ hình tượng trâu - nghé, biểu tượng gắn kết thế hệ trong văn hóa Á Đông.

Thiết kế giường ngủ đề cao sự tinh giản, cân bằng. Ảnh: Nordic

Nói về bộ sưu tập, đội ngũ thiết kế cho rằng điểm nhấn nằm ở sự cân bằng giữa nét đẹp Á Đông và phong cách đương đại, nghệ thuật và tiện nghi. Các sản phẩm sử dụng vật liệu tinh tuyển như gỗ sồi, da và vải cao cấp nhập khẩu, kết hợp với kỹ thuật chế tác tiêu chuẩn quốc tế. "Từng chi tiết - kể cả những vị trí khuất tầm mắt - đều được hoàn thiện tinh xảo, thể hiện tinh thần nội thất chuẩn châu Âu cho người Việt mà chúng tôi theo đuổi", vị đại diện nói.

Kiến trúc sư Lê Trương - Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam; Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Tư vấn Kiến trúc Xây dựng TT-AS, đánh giá bộ sưu tập đánh dấu bước tiến mới của Nordic. Thương hiệu đưa nghệ thuật điêu khắc vào các chi tiết để tạo sự khác biệt trên thị trường.

Xu hướng này phản ánh sự phát triển của thẩm mỹ người Việt, cho thấy nội thất Việt đang chuyển mình - từ sản phẩm tiêu dùng sang giá trị sáng tạo mang bản sắc riêng.

Ghế lấy cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc. Ảnh: Nordic

Theo đại diện Nordic, người dùng ngày nay tìm kiếm sự tiện nghi, đồng thời mong muốn sống trong không gian có câu chuyện, nơi mỗi món đồ đều mang một ý nghĩa riêng. "Đây cũng là giá trị cốt lõi mà những thương hiệu nội thất Việt như Nordic đang theo đuổi: tạo nên những không gian sống tinh tế, cân bằng và giàu cảm xúc", vị đại diện nói.

Linh Lam