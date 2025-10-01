Nội thất độc đáo của khách sạn The Reverie Saigon

Sảnh khách sạn trưng bày sofa Esmeralda dài 5 m, đồng hồ Baldi cao 3 m. Ảnh: The Reverie Saigon

Tâm điểm của không gian sảnh lễ tân tầng 7 là chiếc sofa "khổng lồ" Esmeralda dài 5 m của thương hiệu Colombostile. Đây là một tác phẩm độc bản được thiết kế bởi nghệ nhân Giovanni Malerba di Busca, với phần khung làm từ gỗ quý, dát vàng 24K, bọc da đà điểu màu tím hoàng gia và điểm nhấn là một viên đá thạch anh tím lớn ở mặt lưng.

Góp phần vào bộ sưu tập nội thất cao cấp là chiếc đồng hồ Baldi cao 3 m, nặng gần 1.000 kg. Đồng hồ được chế tác từ đá Malachite (đá lông công) màu ngọc lục bảo, một loại đá quý nổi tiếng với những đường vân độc đáo. Tọa lạc tại tầng 5 của khách sạn, cây đại dương cầm Bechstein 1895 cũng được thương hiệu Baldi khoác lên mình lớp áo mới, với bề mặt khảm đá Malachite và các chi tiết chạm khắc tinh xảo mạ vàng 24K.

Bộ sưu tập nghệ thuật của khách sạn còn được tô điểm bởi các thiết kế của kiến trúc sư tài ba Philippe Starck và những tác phẩm từ Cassina, sử dụng chất liệu da cao cấp của nhà mốt Louis Vuitton. Xuyên suốt các không gian của khách sạn, từ sảnh, nhà hàng đến các lối đi, là những mảng tường và sàn được khảm thủ công tinh xảo bằng pha lê Swarovski, xà cừ và đá mosaic, tạo nên những điểm nhấn thị giác tinh tế.

Nội thất sang trọng tại phòng nghỉ The Reverie Saigon. Ảnh: The Reverie Saigon

Thiết kế nội thất cao cấp không chỉ dừng lại ở các khu vực chung. The Reverie Saigon đưa chuẩn mực sang trọng vào cả không gian riêng tư của khách hàng. Ngay cả các phòng nghỉ tiêu chuẩn cũng được trang bị nội thất cao cấp ngang hạng suite ở nhiều khách sạn hàng đầu khác.

Đặc biệt, khách sạn còn mang đến các phòng Designer Suites, nơi mỗi căn phòng được ví là "một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt" khi xuất hiện ba thương hiệu nội thất nổi tiếng thế giới: Giorgetti, Visionnaire, Provasi. Mỗi thương hiệu mang đến một phong cách riêng, giúp không gian nghỉ dưỡng thành một trải nghiệm nghệ thuật đậm chất Italy.

Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng, The Reverie Saigon còn mang đến hành trình ẩm thực đa phong cách từ nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Nhà hàng Long Triều tại The Reverie Saigon được thiết kế nội thất dát vàng 24K. Ảnh: The Reverie Saigon

Điểm nhấn là nhà hàng Long Triều, nơi tái hiện không gian cung đình và phục vụ ẩm thực Quảng Đông. Nhà hàng này hai năm liên tiếp (2024 và 2025) được vinh danh một sao Michelin.

Đối lập với sự trang nhã của Long Triều là không khí sôi động, phóng khoáng của The Long @Times Square. Đây là điểm đến lý tưởng để thưởng thức pizza, pasta chuẩn vị Italy cùng những ly cocktail sáng tạo. Trong khi đó, Café Cardinal lại mang đến không gian thanh lịch với lối thiết kế kiểu Pháp cổ điển, chuyên phục vụ các món ăn quốc tế.

Theo đại diện khách sạn, những chế tác nội thất này không chỉ khẳng định đẳng cấp của The Reverie Saigon, còn là một phần quan trọng trong triết lý "độc bản" khách sạn theo đuổi. Thay vì chỉ là một nơi lưu trú, The Reverie Saigon mang đến một hành trình khám phá và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, định vị là một biểu tượng của sự sang trọng tại Việt Nam.

Thanh Thư