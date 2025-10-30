Nối thành công bàn chân đứt lìa cho nữ sinh 19 tuổi

Hà NộiSau hơn 6 giờ phẫu thuật xuyên đêm, các bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 nối thành công bàn chân phải đứt lìa cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông.

Sau hai tuần điều trị, hiện sức khỏe nữ sinh ổn định, có thể cử động được các ngón chân, cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực, đại diện bệnh viện nói hôm 30/10.

Hình ảnh chụp phần chi thể đứt rời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, khoảng hai giờ sau cú va chạm với môtô phân khối lớn trên phố Trịnh Văn Bô (Nam Từ Liêm) tối 16/10, nữ sinh quê Bắc Ninh được chuyển đến Bệnh viện 108 trong "thời gian vàng". Các bác sĩ xác định phần cẳng chân phải của bệnh nhân bị đứt lìa, tổn thương phức tạp kèm dập nát phần mềm.

Ngay lập tức, một kíp trực được huy động để phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ cắt lọc phần dập nát, xử lý tổn thương trước khi thực hiện vi phẫu nối lại mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương.

Bác sĩ Nguyễn Điện Thành Hiệp, khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật, đánh giá đây là một ca khó vì bệnh nhân còn trẻ, phần chi thể bị tổn thương phức tạp. Tuy nhiên, nhờ được sơ cứu và bảo quản bộ phận đứt rời đúng cách tại tuyến trước, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ phẫu thuật, ca mổ thành công.

Các bác sĩ nối chân cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ khuyến cáo khi gặp trường hợp tương tự, việc sơ cứu và bảo quản chi thể có vai trò quyết định đến khả năng nối thành công. Người dân cần rửa sạch phần chi thể bị đứt bằng nước đun sôi nguội hoặc nước muối sinh lý, bọc trong gạc sạch, đặt vào túi nylon kín rồi để trong thùng đá lạnh. Cần lưu ý không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá và tuyệt đối không rửa bằng xà phòng hay hóa chất. Nếu được bảo quản đúng cách, "thời gian vàng" để cứu sống chi thể có thể kéo dài tới 6 giờ.

Lê Nga