Nội soi tán sỏi mật qua da cho cụ bà 90 tuổi

Hà NộiCụ bà 90 tuổi thường xuyên đau tức bụng khi ăn, nội soi phát hiện sỏi túi mật nhưng sức khỏe yếu không thể mổ mở.

Ngày 14/12, bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết trường hợp này khá hy hữu do bệnh nhân lớn tuổi, sốc nhiễm trùng, sức khỏe suy yếu. Bác sĩ nội soi bằng laser để tán sỏi qua da cho bệnh nhân. Kỹ thuật này là rạch một vết nhỏ khoảng một cm tại vùng lưng bệnh nhân, sau đó nong một đường hầm nhỏ qua da vào đến mật, tiếp xúc với viên sỏi để tán sạch.

Theo bác sĩ Cương, tán sỏi mật qua da là phương pháp can thiệp an toàn và hiệu quả cao, ít xâm lấn, hồi phục nhanh do không cần phẫu thuật và gây mê. Người bệnh không phải cắt túi mật, khác với các phương pháp trước đây. Bệnh nhân được gây tê nên một ngày sau can thiệp đã có thể đi lại bình thường.

Như bà cụ, 5 ngày sau tán sỏi đã phục hồi tốt, sức khỏe ổn định. Trong thời gian này, con gái cụ - 68 tuổi cũng xuất hiện triệu chứng đau của sỏi mật và được bác sĩ tán sỏi theo cách tương tự người mẹ.

Bệnh nhân sau tán sỏi mật cần uống nhiều nước, kết hợp một số thuốc tăng bài xuất dịch giúp rửa trôi cặn của đường mật nhằm tránh nguy cơ tái phát sỏi.

Hình ảnh X-quang sỏi mật ở bệnh nhân 90 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sỏi mật là bệnh lý phổ biến, với tỷ lệ 10-15% dân số Việt Nam. Bệnh thường gặp ở người có tiền sử giun chui đường mật; ít vận động, thừa cân, mắc bệnh tiểu đường; có chế độ ăn uống quá nhiều cholesterol hoặc quá kiêng khem. Đây là bệnh lý lành tính nhưng có thể gây tắc mật (tắc ở túi mật hoặc đường mật trong và ngoài gan), dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên ăn uống lành mạnh, nhiều chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc; chất béo tốt từ dầu cá và dầu ô liu; tránh ăn tinh bột, đường và chất béo không lành mạnh như bơ, pho mát cứng, bánh ngọt và bánh quy. Tập thể dục thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày.