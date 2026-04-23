Nội soi cắt mảnh gan kèm khối u để điều trị ung thư

Các bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng phẫu thuật nội soi cắt mảnh gan trái của bệnh nhân 55 tuổi kèm khối u ung thư kích thước 7x8 cm.

Ngày 23/4, đại diện Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết bệnh nhân đau tức hạ sườn phải, ăn uống kém, kết quả chụp cắt lớp vi tính và MRI phát hiện khối u 7x8 cm ở gan trái.

Bệnh nhân có tiền sử nhiễm virus viêm gan B mạn tính. Sau hội chẩn, êkíp khoa Ngoại tổng hợp quyết định phẫu thuật nội soi cắt phần gan chứa khối u để điều trị.

Êkíp phẫu thuật cắt phần gan bệnh nhân có khối u ung thư. Ảnh: Bùi Huân

BS.CKII Trần Văn Do, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết phẫu thuật nội soi cắt gan là kỹ thuật phức tạp, vết mổ nhỏ, ít đau, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư gan.

Ung thư gan thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn sớm. Người có yếu tố nguy cơ như mắc viêm gan B, C hoặc lạm dụng rượu bia nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời.

Nguyễn Đông