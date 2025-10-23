Nỗi sợ truy quét nhập cư bóp nghẹt cộng đồng gốc Latin ở Chicago

MỹNỗi sợ bị đặc vụ ICE truy bắt, kiểm tra giấy tờ khiến nhiều người gốc Latin ở Chicago không dám ra ngoài làm việc, tìm cách cố thủ trong nhà.

Các cửa hàng bán váy cho dịp lễ trưởng thành tuổi 15 ở khu phố Little Village của Chicago thường rất nhộn nhịp, phản ánh tâm trạng lạc quan của những gia đình người gốc Latin đang hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng cảnh đông đúc ấy giờ không còn nữa.

Người dân quàng tay nhau khi dân cư khu phố Brighton Park ở Chicago đối đầu với nhân viên ICE tại một cây xăng ngày 4/10. Ảnh: AFP

Chiến dịch truy quét người nhập cư đang ảnh hưởng nặng nề tới các hộ kinh doanh tại khu vực đông người nhập cư ở Chicago. Tại trung tâm Little Village, nơi được gọi là "Mexico vùng Trung Tây" vì văn hóa và ẩm thực Mexico sôi động, đường phố tối 11/10 yên ắng một cách kỳ lạ, dù bình thường luôn sôi động.

Nhà hàng đóng cửa sớm, cho nhân viên nghỉ việc. Công trường xây dựng im lìm. Một trong số hàng chục cửa hàng bán váy ở Little Village, nơi các gia đình thường mua những chiếc váy lộng lẫy cho tiệc trưởng thành 15 tuổi của con gái, đã phải đóng cửa hồi tháng 9.

Đối với Ariella Santoyo, chủ sở hữu cửa hàng My Quince World, chiến dịch truy quét mà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiến hành đối đã gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế khu vực, gợi nhớ đến thời kỳ Covid-19.

Santoyo, 38 tuổi, cho hay doanh thu từ cửa hàng đã giảm 40% từ khi ICE tăng cường truy quét nhập cư tại Chicago.

Mike Muhammad, nhân viên tại một siêu thị theo chủ đề Latin, cho biết "không ai đến mua hàng" kể từ khi ICE tung lực lượng ra đường chặn bắt những người bị tình nghi là người nhập cư trái phép. Một nhà thầu xây dựng đang cắt tóc tại Little Village cho hay nhiều công nhân trốn trong nhà, "không ai tới làm việc vì sợ".

Doanh thu giảm, người lao động không đi làm, người dân không chịu mua sắm, khiến thu nhập giảm và gây áp lực lớn đến các gia đình nhập cư mà nhiều người trong số này đang sống ở mức tối thiểu.

Một người phụ nữ đi ngang qua cửa hàng My Quince World tại Little Village, Chicago, ngày 11/10. Ảnh: AFP

Một số người nhập cư gốc Mexico cho biết tình hình đang trở nên tồi tệ hơn vì ngoài việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế cao đối với hàng hóa Mexico khiến giá cả hàng hóa trong cộng đồng người nhập cư ở Chicago tăng cao, các chiến dịch truy quét khiến họ không dám đi làm.

Người nhập cư đóng góp lớn cho kinh tế Mỹ và chi tiêu tới 299 tỷ USD chỉ trong năm 2023, theo nhóm vận động phi lợi nhuận Hội đồng Nhập cư Mỹ. Số liệu điều tra dân số Mỹ năm 2025 cho thấy 30% trong số 2,7 triệu cư dân Chicago là người gốc Tây Ban Nha hoặc Mỹ Latin. Thị trưởng Brandon Johnson, người chỉ trích Tổng thống Mỹ về các cuộc truy quét của ICE, đã cảnh báo kinh tế thành phố sẽ gặp khó khăn nếu kinh tế của cộng đồng người nhập cư suy yếu.

"Tổng thống Trump đang phá hoại năng lực kinh tế của các thành phố như Chicago theo đúng nghĩa đen", ông Johnson nói.

Một bộ phận cư dân Chicago đang tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thành lập các đội tuần tra khu phố, cảnh báo người khác khi nhìn thấy hoặc nghi ngờ ICE đang truy quét người nhập cư.

"Các đặc vụ này đi qua nhiều khu phố, nhắm mục tiêu vào mọi người, khiến người ta sợ hãi", Davis, cựu chiến binh Mỹ, thành viên nhóm Tự vệ Pilsen, nói khi lái xe tuần tra khu vực phía tây Chicago.

Họ không phát hiện nhân viên ICE nào trong 90 phút tuần tra qua trường học, trung tâm cộng đồng và mua sắm. Tuy nhiên, Davis cho hay các vụ truy quét gia tăng khiến người dân sợ hãi và mệt mỏi, dẫn tới phản ứng dây chuyền có thể làm tê liệt kinh tế một cộng đồng.

Biển chào bằng tiếng Tây Ban Nha tại khu Little Village ở Chicago ngày 11/10. Ảnh: AFP

Rosa, công dân Mỹ 66 tuổi sinh ra ở Mexico, cho biết không khí bây giờ còn nặng nề hơn thời kỳ Covid-19, bởi "bây giờ chúng tôi không dám ra ngoài làm việc hay mua sắm".

"Tất cả chúng tôi đến đây để làm việc vì một tương lai tốt đẹp hơn", bà nói. "Nếu không có chúng tôi, những người gốc Tây Ban Nha, gốc Mexico, thì đất nước này sẽ ra sao?"

Santoyo, thợ may, nhắc lại lời cha, một người đàn ông nhập cư vào Mỹ hàng chục năm trước. "Bố tôi nói tình hình bây giờ như đang quay lại 50 năm trước", cô kể.

Dù vậy, Santoyo vẫn lạc quan vì cho rằng cuộc khủng hoảng lần này "khiến cộng đồng xích lại gần nhau, giúp nhau vượt qua thời điểm khó khăn này".

"Bất chấp nhiều thăng trầm, chúng tôi đã vượt qua tất cả, vì vậy chúng tôi cũng sẽ vượt qua lần này", cô nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP)