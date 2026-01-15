Nỗi sợ mùa đông của người già Anh

Vẫn đi làm 5 ngày mỗi tuần ở tuổi 82, ông Roger Cliffe-Thompson tối về chỉ dám dùng chăn điện, hứng nước tắm để xả bồn cầu vì sợ hóa đơn sưởi ấm tăng cao.

Roger Cliffe-Thompson là một trong hàng triệu người hưu trí tại Anh đang chật vật bước qua mùa đông khắc nghiệt. Từng là giáo viên trung học, ông Roger tiếp tục công việc hỗ trợ người sa sút trí tuệ tại một viện dưỡng lão ở Merseyside. Lương hưu nhà nước không đủ sống, ông buộc phải đi làm để trả khoản thế chấp nhà kéo dài đến tận năm 99 tuổi.

Dù có thu nhập thêm, Roger vẫn phải tính toán từng đồng. Ông cố gắng giữ chi phí năng lượng ở mức một bảng mỗi ngày, nhưng những đợt rét đậm gần đây đã đẩy con số này lên gấp đôi.

"Ban đêm, tôi chỉ dám bật chiếc chăn điện tiêu tốn khoảng 3 xu một giờ. Còn ban ngày, các thiết bị sưởi gần như tắt hoàn toàn", người đàn ông 82 tuổi kể. Thậm chí, để tiết kiệm nước, ông lắp đồng hồ đo và tận dụng nước tắm thừa để dội nhà vệ sinh.

Ảnh minh họa: Mirror

Theo Roger, nhiều bạn già của ông cũng đang sống tằn tiện như vậy. Ngoài nỗi lo cơm áo, họ còn gánh chịu "bão giá" từ các dịch vụ khác. Đơn cử, phí bảo hiểm ôtô của Roger đã tăng vọt từ 1.000 lên 5.200 bảng khi ông bước sang tuổi 80, buộc ông phải tìm kiếm nhà cung cấp khác.

Không may mắn có sức khỏe để đi làm như Roger, bà Tessa, 71 tuổi, đón mùa đông trong sự lo âu tột độ. Chính phủ Anh mới đây đã cắt giảm khoản trợ cấp nhiên liệu mùa đông (Winter Fuel Payment), vốn hỗ trợ 200-300 bảng mỗi năm cho người cao tuổi. Do thu nhập vượt mức quy định một chút, bà Tessa bị loại khỏi danh sách nhận hỗ trợ.

"Tôi đang tính phải bán bớt đồ đạc và hạn chế bật sưởi tối đa", bà Tessa nói. Sống một mình và dựa vào lương hưu cùng khoản trợ cấp nhỏ từ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), bà lo ngại sức khỏe sẽ suy sụp khi phải sống trong căn nhà lạnh lẽo kéo dài.

Nghiên cứu mới nhất từ tổ chức Age UK cho thấy một phần ba người Anh trên 65 tuổi phải cắt giảm điện năng trong những tháng lạnh nhất. 35% người được hỏi chọn cách hạ nhiệt độ sưởi, 15% hạn chế tắm gội và cứ 20 người thì có một người phải bỏ bữa vì thiếu tiền.

Tổ chức này cảnh báo người về hưu đang phải áp dụng những "biện pháp cực đoan" để sinh tồn. Khoảng 1,9 triệu người già Anh đang sống trong cảnh nghèo đói và con số này dự kiến vượt mốc 2 triệu trong vài năm tới.

Bà Caroline Abrahams, Giám đốc Age UK, cho biết trong năm 2025, đường dây nóng của tổ chức đã hỗ trợ hơn 6.000 người cao tuổi làm thủ tục xin trợ cấp, giúp họ tiếp cận được hơn 36 triệu bảng tiền hỗ trợ mà lẽ ra họ được hưởng.

Ngọc Ngân (Theo Guardian, Mirror)