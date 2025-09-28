Nỗi sợ làm người tốt ở Trung Quốc

Gặp cụ ông bị ngã giữa đường, anh Yin, ở tỉnh Hồ Nam, dừng xe giúp đỡ, không ngờ bị gia đình nạn nhân buộc tội gây tai nạn, đòi bồi thường 30.000 tệ.

"Lời vu oan và đòi bồi thường khiến tôi choáng váng suốt hơn mười ngày. Tôi chỉ muốn làm việc tốt thôi mà", anh Yin nói về sự việc hôm 14/9.

Nhiều ngày sau đó, anh Yin lặn lội đi xin trích xuất camera giám sát quanh khu vực. Cuối cùng, anh tìm được video giám sát tại một góc đường vắng. Hình ảnh ghi lại toàn bộ sự việc đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi, giúp anh được minh oan.

Ngày 27/9, cảnh sát giao thông huyện Đào Nguyên xác nhận hai phương tiện không xảy ra va chạm. Gia đình ông lão xin lỗi, rút lại cáo buộc.

Ảnh minh họa: 360doc

Không chỉ anh Yin, nhiều người Trung Quốc cũng từng mang vạ vì làm người tốt, bị vu oan hoặc thậm chí hành hung.

Tối 12/9 tại Lan Châu (Cam Túc), một phụ nữ xuống xe hỗ trợ cụ ông ngoài 70 tuổi xách túi nặng đang dò dẫm sang đường. Khi cô đỡ cụ và vẫy xe cộ dừng lại, bất ngờ bị ông quay lại tát mạnh, khiến kính mắt văng xuống đất.

Vụ việc được camera hành trình xe ôtô đi phía sau ghi lại, lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nạn nhân cùng chồng báo cảnh sát, yêu cầu người đàn ông xin lỗi.

Trước đó hồi tháng 5, cũng tại Cam Túc, một phụ nữ đến đỡ cụ ông ngã trong khu dân cư nhưng bị gia đình người này vu là thủ phạm. Video từ camera an ninh đã giúp cô minh oan, nhưng người phụ nữ cho biết vẫn tiếp tục bị tấn công trên mạng xã hội đến mức trầm cảm.

Vụ án Bành Vũ – Từ Thọ Lan ở Nam Kinh năm 2006 được xem là khởi nguồn cho nỗi e ngại giúp người gặp nạn ở Trung Quốc.

Cụ bà Từ Thọ Lan ngã tại bến xe buýt, được thanh niên Bành Vũ dìu vào bệnh viện và trả tiền viện phí. Sau đó, bà cùng gia đình kiện ngược, cáo buộc anh là người gây ra tai nạn.

Tòa xử Bành Vũ phải bồi thường hơn 40.000 tệ, với lập luận gây tranh cãi: "Nếu không có lỗi, một người bình thường sẽ không tự nguyện giúp đỡ và trả tiền viện phí cho người xa lạ".

Để khắc phục, Trung Quốc đã bổ sung điều khoản luật ''Người tốt bụng'' (Good Samaritan) trong Bộ luật Dân sự, nhằm bảo vệ người tự nguyện giúp đỡ khỏi trách nhiệm pháp lý vô lý.

Tuy nhiên, truyền thông nước này bình luận nhiều người giờ đây thà "không làm việc tốt còn hơn phải giải thích", tạo thành một rào cản vô hình, gieo rắc "nỗi sợ làm người tốt" trong xã hội.

Nhật Minh (Theo Sina, SCMP, madeinchinajournal)