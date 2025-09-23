Nỗi sợ bị hành quyết của cặp vợ chồng Anh bị Taliban bắt

Trong hơn 7 tháng bị Taliban bắt giam, vợ chồng Peter và Barbie Reynolds đã phải chuyển 10 nhà tù, có lúc lo sợ rằng họ sẽ bị hành quyết.

Ông Peter Reynolds, 80 tuổi, và vợ là bà Barbie Reynolds, 76 tuổi, cuối tuần trước trở về Anh sau 7 tháng rưỡi bị Taliban giam giữ. Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Anh ngày 22/9, họ kể lại quãng thời gian bị Taliban giam và nỗi kinh hoàng đã trải qua.

Vợ chồng Reynolds có tình yêu sâu đậm với Afghanistan và đã kết hôn tại đây vào năm 1970. Từ năm 2009, hai người điều hành một chương trình từ thiện tại Afghanistan, thực hiện các dự án đào tạo ở Kabul và Bamiyan trong gần hai thập kỷ.

Một trong những dự án giáo dục của họ liên quan đến đào tạo phụ nữ và trẻ em, dường như đã được chính quyền địa phương chấp thuận, bất chấp việc Taliban cấm phụ nữ làm việc và cấm trẻ em gái trên 12 tuổi đến trường.

Ngày 1/2, sau khi đáp chuyến bay từ Kabul tới tỉnh Bamiyan cùng người bạn Faye Hall và phiên dịch viên, vợ chồng ông Reynolds bị Taliban bắt mà không biết lý do.

Vợ chồng ông Peter Reynolds tại sân bay Doha, Qatar, ngày 19/9, sau khi được Taliban trả tự do. Ảnh: Reuters

Trong khi người bạn Faye Hall và phiên dịch viên được thả, vợ chồng Reynolds bị Taliban tống vào tù và chuyển qua 10 cơ sở giam giữ, trong đó có Pul-e-Charkhi, nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở ngoại ô Kabul và cũng là nơi giam giữ một số tội phạm nguy hiểm nhất.

Có lúc họ bị giam trong các phòng dưới tầng hầm không có cửa sổ trong suốt hai tháng. Họ bị đưa ra tòa khoảng 4 lần, nhưng đều không bị buộc tội. "Khi bị đưa ra tòa, tôi bị còng tay, chân, đứng cùng những kẻ phạm tội giết người và hiếp dâm", ông Reynolds kể.

Điều đó khiến vợ chồng người Anh cảm thấy khó hiểu, thêm rằng cả hai đều được đối xử tử tế, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bất lực. "Họ nói chúng tôi là khách. Tuy nhiên, khi tôi bị đưa ra tòa, chúng tôi lại bị còng tay còng chân, đứng cùng những kẻ giết người, hiếp dâm", ông nói.

Với bà Reynolds, khoảng thời gian khó khăn nhất trong lúc bị giam là khi bà chứng kiến người chồng 80 tuổi bị còng tay, chân đưa lên xe thùng. Đó là lúc hai người nghĩ rằng mình sẽ bị Taliban hành hình.

"Khoảnh khắc tồi tệ nhất là bị dẫn đi và bị chia cắt sau 55 năm ở bên bạn đời của mình", ông Reynolds cũng chia sẻ cảm xúc tương tự. Trong thời gian ở tù, vợ chồng ông đều gặp vấn đề sức khỏe, trong đó có chứng thiếu máu nghiêm trọng.

Chính phủ Anh đã thúc đẩy nỗ lực ngoại giao, đàm phán với Taliban để lực lượng này đồng ý trả tự do cho vợ chồng Reynolds. Trong những tuần cuối cùng trước khi được thả, họ được chuyển lên trên mặt đất, nơi họ mô tả được nhận đồ ăn đầy đủ hơn và được đối xử tử tế.

Chính quyền Taliban tuyên bố hai vợ chồng Reynolds đã được chăm sóc y tế đầy đủ và đảm bảo nhân quyền trong thời gian bị giam. Phía Taliban cũng nói cặp vợ chồng Anh đã thụ án ở Afghanistan, nhưng không tiết lộ lý do họ bị bắt.

Thứ trưởng Ngoại giao Anh phụ trách Trung Đông Hamish Falconer cho biết "ngoại giao tốt đẹp" đã giúp vợ chồng ông Reynolds được tự do, đồng thời gửi lời cảm ơn chính phủ Qatar đã làm trung gian cho điều này, nhưng không nêu cụ thể.

Sau khi được thả và về nước, hai vợ chồng ông Reynolds đi mua sắm quần áo, dần làm quen lại nhịp sống nơi đây. Tuy nhiên, ông Reynolds cho biết vợ chồng ông còn nhiều điều day dứt ở Afghanistan.

"Chúng tôi đang bỏ lại những con người tử tế, nhà và toàn bộ tài sản của mình", ông tâm sự, nhưng thêm rằng hai người hiện chưa có kế hoạch quay lại Afghanistan vào lúc này.

"Chúng tôi tin tưởng rằng nhiều người Afghanistan tuyệt vời mà chúng tôi biết sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước của họ mà không cần chúng tôi", vợ chồng Reynolds nói.

Anh hiện không còn đại sứ quán tại Afghanistan và cảnh báo mọi chuyến đi đến quốc gia này đều "cực kỳ nguy hiểm". Bộ Ngoại giao Anh cũng cảnh báo nguy cơ công dân nước này bị bắt giam tại Afghanistan đang gia tăng và nếu bị bắt, họ có thể đối mặt án tù nhiều tháng hoặc thậm chí tính bằng năm.

Ngọc Ánh (Theo BBC, Reuters)