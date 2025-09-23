Bác sĩ Anh hầu tòa vì bỏ dở ca phẫu thuật để tình tự với y tá

AnhBác sĩ Suhail Anjum có vợ và 3 con, bị cáo buộc bỏ mặc bệnh nhân đang gây mê trên bàn phẫu thuật để quan hệ tình dục với một y tá ở phòng bên cạnh.

Mối quan hệ giữa bác sĩ Suhail Anjum, 44 tuổi, và y tá giấu tên, đều làm việc tại Bệnh viện Tameside ở Greater Manchester, bị một đồng nghiệp bắt gặp hồi tháng 9/2023.

Theo đó, bác sĩ Suhail mổ chính trong một ca phẫu thuật với bệnh nhân đang được gây mê toàn thân. Giữa ca mổ, lấy lý do đi vệ sinh, ông nhờ một điều dưỡng theo dõi bệnh nhân.

Nhưng sự thật là ông đã đến một phòng phẫu thuật khác đang không được sử dụng để quan hệ tình dục với nữ y tá. Nhưng vài phút sau, sự việc bại lộ khi một đồng nghiệp bất ngờ mở cửa phòng lấy dụng cụ.

Bệnh nhân may mắn không bị thương, nhưng bác sĩ Suhail do rời đi trong 8 phút giữa ca phẫu thuật, đã bị sa thải vào tháng 2/2024 sau một cuộc điều tra nội bộ.

Trong nỗ lực tiếp tục sự nghiệp y khoa của mình tại Anh, tuần trước ông đã có phiên điều trần tại Tòa án y khoa để xem xét việc có bị tước giấy hành nghề hay không.

Ông không tranh cãi về bằng chứng chống lại mình do Hội đồng Y khoa đưa ra trong phiên điều trần và thừa nhận hành vi bị phát hiện là "đáng xấu hổ", cam đoan không bao giờ lặp lại sai lầm.

"Tôi chỉ có thể tự trách mình. Tôi đã làm mọi người thất vọng, không chỉ bệnh nhân và bản thân tôi mà còn cả niềm tin và hình ảnh của nghề. Tôi đã làm các đồng nghiệp, những người đã dành cho tôi rất nhiều sự tôn trọng, thất vọng", ông nói trước tòa.

Bác sĩ cho biết thêm sự việc xảy ra sau một "khoảng thời gian căng thẳng" với gia đình ông, khi ông và vợ không thể gắn kết với nhau, sau khi con gái sinh non.

Tòa án ra phán quyết rằng bác sĩ Suhail Anjum "đã đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của bệnh nhân và các đồng nghiệp". Ông không ý thức được rằng hoạt động nhạy cảm giữa ca mổ, có khả năng khiến ông mất tập trung chuyên môn, gây tổn hại bệnh nhân.

Tòa đánh giá hành động của ông, mặc dù không gây hại đến sự an toàn của bệnh nhân nhưng "đủ nghiêm trọng để cấu thành hành vi sai trái nghiêm trọng".

Nhưng tòa hài lòng vì bác sĩ này đã quyết tâm không lặp lại hành vi sai trái trong quá khứ và tòa coi nguy cơ tái diễn là "rất thấp".

Theo đó, ông sẽ không phải chịu hình phạt nào và vẫn có thể hành nghề y, nhưng có thể bị cảnh cáo trong hồ sơ nghề nghiệp.

Hải Thư (Theo People, News Sky)