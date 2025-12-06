Nơi phụ nữ phải thuê chồng theo giờ

Tình trạng thiếu nam giới đang khiến phụ nữ Latvia rất khó tìm bạn đời và phải thuê chồng theo giờ để hỗ trợ việc nhà.

Khảo sát mới công bố của cơ quan thống kê Liên minh châu Âu Eurostat cho thấy Latvia có nhiều phụ nữ hơn đàn ông 15,5%, cao hơn ba lần mức trung bình của châu Âu. Ở độ tuổi trên 65, số phụ nữ nhiều gấp đôi đàn ông, theo World Atlas.

Ảnh minh họa: NY Post

Dania, 25 tuổi, cho biết 98% đồng nghiệp của cô là phụ nữ, bạn bè cô muốn có bạn trai buộc phải ra nước ngoài. "Đồng nghiệp nữ cũng không vấn đề gì nhưng để tạo sự cân bằng cuộc sống, chúng tôi cần đàn ông để tán tỉnh hoặc trò chuyện", cô nói.

Để bù vào tình trạng thiếu nam giới, nhiều phụ nữ như Dania tìm đến dịch vụ thuê chồng theo giờ, hỗ trợ một số việc nhà như sửa ống nước, đóng kệ, sơn tường, treo rèm hoặc lắp TV. Giá được tính 15 euro mỗi giờ và 100 euro cho cả ngày.

Các công ty cung cấp dịch vụ như Remontdarbi, TaskRabbit, nghiêm cấm khách và nhân viên hẹn hò hay tán tỉnh nhau. Chuyên gia dự đoán dịch vụ sẽ bùng nổ, khi tình trạng mất cân bằng giới ngày càng nghiêm trọng.

Nhà xã hội học Baiba Bela cho biết sự mất cân bằng xuất hiện từ độ tuổi 30-40, khi tỷ lệ tử vong của nam giới gấp ba lần nữ giới cùng tuổi, chủ yếu do tai nạn giao thông, nghiện rượu và tai nạn lao động. Phụ nữ Latvia sống lâu hơn nam giới khoảng 11 năm, mức chênh lệch lớn nhất trong EU.

Ngọc Ngân (Theo NY Post)