Nỗi niềm của Nguyễn Xuân Son

Phú ThọSau những lần tâm sự, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh nhận thấy khao khát chơi bóng mãnh liệt của Nguyễn Xuân Son sau thời gian dài dưỡng thương.

Ở phỏng vấn trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 14/11, Đỗ Duy Mạnh cho biết nhiều lần nói chuyện và động viên Nguyễn Xuân Son. Trung vệ sinh năm 1996 nhận thấy nỗi niềm của tiền đạo nhập tịch gốc Brazil sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

"Vấn đề của Xuân Son là nỗi nhớ sân cỏ. Cậu ấy thể hiện niềm vui được chơi bóng qua từng buổi tập", Duy Mạnh nói. "Không được chơi bóng lâu ngày là cảm giác tồi tệ nhất với một cầu thủ. Khi trở lại, chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều trong tập luyện, thi đấu để lấy lại những gì đã bỏ lỡ".

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son (thứ hai từ phải sang) tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam tại sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 12/11/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Duy Mạnh thấu hiểu cảm xúc của Nguyễn Xuân Son, khi từng nghỉ cả năm 2020 vì bị đứt dây chằng đầu gối. Ngoài chuyên môn, Duy Mạnh có thêm nhiệm vụ kết nối các đồng đội để tạo không khí gắn kết, từ đó tạo nên tinh thần tập thể và chiến thắng trên sân.

Ngoài những buổi tập, Duy Mạnh có thể trò chuyện với Son khi các cầu thủ được massage vào buổi tối. Con trai Mạnh cũng hâm mộ Xuân Son, và được anh kết nối để hai chú cháu tương tác qua một cuộc gọi video.

Nguyễn Xuân Son trò chuyện với con trai Đỗ Duy Mạnh Nguyễn Xuân Son trò chuyện với con trai Đỗ Duy Mạnh qua cuộc gọi video khi đang được massage trị liệu ở đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11/2025. Video: Instagram/duymanh2909

Sau 10 tháng dưỡng thương, theo hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, sự trở lại của Xuân Son tiếp tục tạo năng lượng tích cực trong đội tuyển, như lần chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Duy Mạnh thì dẫn chứng những bài đăng của Son về đội tuyển cho thấy khát khao muốn cống hiến những điều tốt nhất của tiền đạo sinh năm 1997.

Trong khi đó, các tuyển thủ không bàn nhiều về chuyên môn của Son vì đã chứng minh rõ nét qua các giải đấu cấp CLB, rồi ASEAN Cup 2024. "Một cầu thủ đặc biệt, một tiền đạo giỏi và rất chuyên nghiệp", Duy Mạnh cho hay.

Phạm Gia Hưng thì học hỏi được nhiều từ cách dứt điểm, di chuyển từ Xuân Son, người được anh miêu tả là ở "một đẳng cấp khác". "Anh Son thể hiện tốt dù mới trở lại sau 10 tháng dưỡng thương. Anh ấy bắt nhịp rất nhanh và là một tiền đạo thực thụ", tiền đạo của Ninh Bình nói thêm.

Các tuyển thủ Việt Nam đi uống cafe tại một trung tâm thương mại ở Việt Trì, Phú Thọ ngày 13/11/2025. Ảnh: Facebook/Đỗ Duy Mạnh

Hôm nay là buổi tập cuối của đội tuyển Quốc gia tại Phú Thọ. Ngày mai, đội sẽ lên đường sang Lào, để chuẩn bị khâu cuối cho trận đấu ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 19/11.

Ban cán sự ngoài đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, còn có hai đội phó là Nguyễn Quang Hải (đội trưởng Công an Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Đức (đội trưởng Ninh Bình). Duy Mạnh cho biết toàn đội có tinh thần hăng hái, tuân thủ chiến thuật và cố gắng đạt phong đọ tốt nhất.

"Ai cũng có cơ hội ra sân, và ai được chọn cũng sẽ cố gắng chơi tốt", Mạnh cho biết. "Mục tiêu là thắng Lào. Thắng đậm thì là niềm vui lớn hơn cho chúng tôi và người hâm mộ".

Đội tuyển đang đứng nhì bảng F với chín điểm, kém Malaysia ba điểm. Một chiến thắng đậm trước Lào sẽ giúp đội chốt lại năm 2025 trong niềm vui, trước khi bước vào trận quyết đấu với Malaysia trên sân nhà vào ngày 31/3/2026.

Việt Nam chưa từng thua Lào trong quá khứ. Ở lần gần nhất, Việt Nam thắng 5-0 ở lượt ra quân bảng F vòng loại cuối trên sân Bình Dương.

Hiếu Lương