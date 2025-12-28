Yakutsk được biết đến là thành phố lạnh nhất Trái Đất, nơi người dân mặc tới 10 kg quần áo khi nhiệt độ xuống -64 độ C.

Nằm ở vùng Viễn Đông, Yakutsk là thủ phủ của Yakutia (cộng hòa Sakha), thuộc liên bang Nga. Nơi đây được biết đến là thành phố lạnh nhất thế giới, với dân số ở đây khoảng 355.000 người, phần lớn làm việc tại các mỏ kim cương.

Trong những tháng mùa đông, Yakutsk luôn lạnh buốt, hầu như không có ánh nắng. Riêng tháng 1, mỗi ngày nơi đây có chưa đến 4 giờ ánh sáng. Từ đầu tháng 12, nhiệt độ liên tục hạ xuống mức âm 45 độ C. Ngày 5/2/1891, thành phố ghi nhận mức nhiệt kỷ lục, âm 64,4 độ C.

Dù giá rét khắc nghiệt, cuộc sống tại thành phố vùng Viễn Đông vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ các trường học phải đóng cửa khi nhiệt độ xuống mức thấp.

Nơi người dân mặc 10 kg quần áo vì lạnh Cuộc sống ở Yakutsk. Video: YouTube/Kiun B

Để chống chọi với cái lạnh, người dân phải mặc tới 10 kg quần áo, theo tài khoản @awareness_of_success, chủ nhân đoạn video chia sẻ về Yakutsk đăng trên Instagram. Thực phẩm địa phương chủ yếu là thịt và cá, hầu như không có rau vì cây cối khó có thể sinh trưởng trong thời tiết lạnh giá.

YouTuber người địa phương Kiun B cho biết mặc nhiều lớp quần áo là điều bắt buộc để sinh tồn trong thời tiết lạnh giá. Đầu gối là bộ phận dễ bị tê cóng nhất trong cái lạnh cực độ.

Em gái Kiun, Dayana, minh họa lời chị gái bằng cách quay lại cảnh chuẩn bị trang phục mỗi ngày khi mặc áo cổ lọ, quần legging rồi khoác thêm áo nỉ kéo khóa, quần bông dày khi ra khỏi nhà. Dayana đi ủng truyền thống của người Yakut, làm từ da tuần lộc, để giữ ấm chân.

Phụ nữ ở Yakutia thường có hai phong cách ăn mặc khi ra ngoài. Những người cầu kỳ sẽ mặc áo khoác lông chồn hoặc cáo. Phong cách còn lại đời thường hơn, với áo phao giữ nhiệt đơn giản, ấm và rẻ hơn nhiều so với áo lông thú.

Đại lộ Prospekt Lenina tại thành phố Yakutsk. Ảnh: Tripadvisor

Áo lông của Dayana có giá 3.000 USD, trong khi áo phao khoảng 500 USD. Cô cũng đội chiếc mũ làm từ lông cáo Bắc Cực trị giá 300 USD do các loại mũ len không đủ ấm cho mùa đông địa phương. Ngoài che kín đầu, người dân thường đeo găng tay có hoa văn hạt cườm truyền thống và bịt kín toàn bộ khuôn mặt. "Nếu không, những phần da hở ra ngoài rất dễ bị tê cóng", Kiun nói.

Vào mùa đông, các quầy hàng ngoài chợ không cần đến tủ đông để bảo quản thực phẩm vì nhiệt độ môi trường đã đủ lạnh.

Người dân thường bịt kín mặt khi ra đường vào mùa đông. Ảnh: China daily

Nhiệt độ cực thấp cũng khiến người dân thường xuyên để xe nổ máy hoặc phủ bạt để tránh bị đóng băng. Tuy nhiên, thời tiết tại Yakutsk lại ấm lên "đáng ngạc nhiên vào mùa hè", theo nhận xét của nhiều du khách, với mức nhiệt trung bình trong tháng 7 có thể lên tới 26 độ C.

Khách đến Yakutsk bằng cách chọn chuyến bay thẳng Moskva - Yakutsk, thời gian khoảng 7 tiếng. Lựa chọn tiết kiệm nhất là mua vé khứ hồi. Sân bay Quốc tế Yakutsk (Tuymaada), nằm cách trung tâm thành phố 7 km.

Nơi người dân mặc 10 kg quần áo vì lạnh Các món ăn tại Yakutsk. Video: @awareness_of_success/instagram

Anh Minh (Theo DM, Aeroflot)