Nỗi lo trộm cắp tại Olympic Paris

Chưa chính thức khai mạc, Olympic Paris 2024 liên tục nhận phàn nàn từ VĐV và người tham dự về nạn trộm cắp tại nơi ở và tập luyện.

Mới đây, tiền vệ Thiago Almada của U23 Argentina đã bị trộm mất số tài sản trị giá 54.000 USD, bao gồm đồng hồ, nhẫn và một số tư trang khác trong ở buổi tập ngày 23/7, trước trận ra quân tại bảng B, gặp Morocco.

Tiền vệ Argentina Thiago Almada là nạn nhân trong vụ trộm tài sản trị giá 54.000 USD. Ảnh: AP

HLV Javier Mascherano kể: "Họ đột nhập vào nơi tập luyện và trộm đồ của chúng tôi. Thiago bị mất đồng hồ, nhẫn và nhiều thứ khác". Theo nhà cầm quân này, sự cố đã ảnh hưởng tới tâm lý học trò của ông.

Vụ trộm đồ của Almada xảy ra ở Lyon, nơi U23 Argentina đóng quân. Nhưng nhà chức trách địa phương cho biết không có dấu hiệu đột nhập. Trước khi Mascherano phàn nàn về vụ việc, Almada đã gửi đơn báo mất trộm đến cảnh sát và được yêu cầu liệt kê mọi tài sản bị đánh cắp.

Trước đó, đội tuyển xe đạp BMX Australia cũng trình báo về việc bị mất cắp tài sản. Logan Martin, người từng giành HC vàng Olympic 2020, chia sẻ trên mạng xã hội rằng xe chở dụng cụ của đội bị đập vỡ kính và lấy trộm đồ ở khu vực thuộc lãnh thổ Bỉ.

"Đêm qua, xe tải của chúng tôi bị đột nhập. May mắn là xe đạp không có trong đó, nhưng túi đựng xe đạp và một số đồ đạc của tôi đã bị mất", Martin cho biết.

May mắn là nhờ gắn thiết bị định vị lên hành lý, Martin đã tìm lại được một số đồ đạc bị mất cắp, trong đó có bàn massage và mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, ví, ba lô, giày và một số vật dụng của anh đã mất.

Logan Martin ghi lại cảnh xe của đội anh bị đập vỡ kính và trộm tài sản. Ảnh: SMH

Trong một đoạn video được đăng trên Instagram, Martin quay cảnh đồ đạc của anh bị vứt vương vãi dưới gốc cây, bên cạnh một đống rác. Một đồng đội của anh nói: "Bọn chúng ăn hết chocolate của cậu rồi". Đoạn video này cũng ghi lại cảnh thành viên của đoàn thể thao Australia làm việc với cảnh sát để giải quyết vụ việc.

Vào ngày 23/7, hai thành viên của đoàn phát sóng Olympic thuộc kênh truyền hình Nine của Australia cũng bị tấn công trong một vụ cướp bất thành tại Le Bourget, phía Đông Bắc Paris. Vụ việc xảy ra vào chiều thứ Hai, theo giờ Paris, khi hai nhân viên kỹ thuật đang trên đường về chỗ ở. Một nhóm người đã cố gắng giật ba lô của họ. Trong lúc giằng co, cả hai bị tấn công, nhưng may mắn thoát được và đã trình báo sự việc với cảnh sát.

Vào rạng sáng Chủ Nhật tuần trước, một phụ nữ Australia bị tấn công tình dục tại một khu phố đêm ở Paris. Vụ việc khiến Ủy ban Olympic Australia phải khuyến cáo các VĐV không nên đi lại một mình và hạn chế mặc đồng phục Olympic khi ra ngoài.

Tại Olympic Paris, nhà chức trách triển khai khoảng 45.000 cảnh sát và nhân viên an ninh. Họ thuê thêm 20.000 nhân viên an ninh tư và 15.000 quân nhân để bảo vệ an toàn cho sự kiện dự kiến sẽ thu hút hàng triệu người.

Vĩnh San (theo Clarin, SMH)