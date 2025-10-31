Nỗi lo của người Mỹ trước nguy cơ mất tem phiếu thực phẩm

Delarosa dựa vào tem phiếu SNAP để nuôi gia đình và con trai 11 tuổi mắc chứng tự kỷ, nên không biết xoay xở ra sao khi chương trình sắp cạn ngân sách.

"SNAP giúp ích cho gia đình tôi rất nhiều", Melinda Delarosa ở Waltham, bang Massachusetts, nói khi đề cập đến Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều hành.

Cô là một trong số hơn một triệu người Massachusetts dựa vào SNAP để có nguồn thực phẩm thiết yếu mỗi tháng. Nhưng chương trình này sẽ bị dừng từ ngày 1/11 vì không còn được phân bổ ngân sách do chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài.

"Tôi tự hỏi làm sao mà nuôi cả nhà đây?", Delarosa vừa nói vừa nhìn vào thông báo trên điện thoại, cho biết tài khoản sẽ không nhận được tiền vào tháng tới. "Chúng tôi đâu cố tình đòi trợ cấp, đâu phải ai cũng muốn sống nhờ vào chính phủ".

Tình nguyện viên chuẩn bị các suất ăn tại bếp cộng đồng Philabundance ở Philadelphia, ngày 30/10. Ảnh: AP

Khoảng 42 triệu người Mỹ đang thụ hưởng SNAP, mỗi người nhận trung bình khoảng 188 USD một tháng. Đối tượng thụ hưởng tem phiếu thực phẩm chủ yếu là người già, người tàn tật, các gia đình thu nhập thấp có con nhỏ.

Khoảng 260.000 nhà bán lẻ, gồm các chuỗi siêu thị, tạp hóa, chợ nông sản, chấp nhận thanh toán bằng SNAP và được chính phủ hoàn tiền. Sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10, SNAP đã phải sử dụng quỹ dự phòng khẩn cấp để tiếp tục chương trình.

Tuy nhiên, quỹ dự phòng của SNAP hiện còn khoảng 6 tỷ USD, trong khi chương trình cần 8,1 tỷ USD để chi trả trợ cấp cho tháng 11. Nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa và không có nguồn tài trợ mới, USDA sẽ phải tạm dừng toàn bộ các hoạt động cấp phát tem phiếu thực phẩm.

Delarosa dự định đến các ngân hàng thực phẩm địa phương để nhận hàng hỗ trợ. Thống đốc Massachusetts Maura Healey đang kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp tiền hoặc hiện vật cho các ngân hàng thực phẩm địa phương để đáp ứng nhu cầu được dự báo sẽ tăng đột biến khi chương trình SNAP đình trệ.

New York, Oregon và Virginia đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm cung cấp một số khoản tài trợ khẩn cấp cho SNAP.

Tại hạt Bronx, bang New York, Martina Santos, 67 tuổi, cho biết bà nhận được 290 USD trợ cấp từ SNAP mỗi tháng. Nếu mất đi nguồn hỗ trợ này, bà sẽ phải tìm đến các bếp ăn từ thiện và ngân hàng thực phẩm để bù đắp.

"Tôi còn phải trả tiền điện, Internet. Tôi có 4 con, nhưng không muốn nhờ vả chúng, bởi ai cũng có gia đình, hóa đơn riêng phải lo. Tôi không muốn bám lấy các con mà than 'mẹ cần giúp đỡ'", bà Santos, bị huyết áp cao và tiểu đường, nói, thêm rằng chế độ ăn lành mạnh là rất quan trọng, giúp bà kiểm soát tình trạng bệnh.

Bà Martina Santos ở hạt Bronx, bang New York. Ảnh: ABC News

Bà lo lắng việc mất trợ cấp SNAP sẽ khiến bà không còn đủ khả năng mua thực phẩm lành mạnh, có thể làm bệnh tình trở nặng. Bà đang cân nhắc bỏ bữa trong trường hợp xấu nhất.

Joel Berg, CEO tổ chức phi lợi nhuận Hunger Free America, cho biết các hệ thống thực phẩm từ thiện như kho thực phẩm, ngân hàng thực phẩm và bếp ăn từ thiện, đang cố hết sức để lấp đầy khoảng trống nếu chương trình SNAP đình trệ. Tuy nhiên, các hệ thống này khó đáp ứng được yêu cầu riêng về chế độ ăn của một số người.

"Không có thực phẩm Kosher cho người Do Thái, không có đồ halal cho người Hồi giáo, và kho của chúng tô có rất nhiều đồ chế biến sẵn, không lành mạnh như mong muốn", ông Berg nói. "Nhiều người tưởng rằng hệ thống thực phẩm từ thiện có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng không phải vậy".

Jenna, 37 tuổi, người phụ nữ có 4 con ở vùng nông thôn đông bắc Oklahoma, cho biết đã nhận trợ cấp SNAP từ năm 2017. Cô quản lý một trại cây giống, nhưng liên tục phải nghỉ làm để đưa hai con đi trị liệu tâm lý.

"Thu nhập hàng tháng giảm. Không phải lỗi của ai cả, nhưng tôi cũng không có điều kiện như nhiều phụ huynh khác", Jenna nói. "Tôi lướt Facebook và thấy mọi người nói mất SNAP cũng chẳng sao, bởi những người thụ hưởng sau đó có thể đi làm để kiếm tiền. Bản thân tôi là người đi làm toàn thời gian, nhưng không thể trang trải đủ cuộc sống vì nhu cầu của các con".

Tình nguyện viên Mỹ chuẩn bị bí đỏ, khoai tây tại Ngân hàng Thực phẩm Central Texas ở Austin, ngày 30/10. Ảnh: Reuters

Jenna nhận 600-620 USD mỗi tháng theo trợ cấp SNAP. Cô cho biết số tiền này đôi khi đủ tiêu cả tháng, nhưng cũng có lúc chỉ đủ trong 2-3 tuần do giá cả liên tục thay đổi.

Từ khi nghe tin SNAP có thể bị dừng vào tháng 11, Jenna đã bắt đầu tích trữ lasagna, xúc xích, ớt chuông, đậu đỏ, cơm, khoai tây trong tủ đông, đồng thời cùng chồng thảo luận với bạn bè, họ hàng để trao đổi bánh mì, trứng, thịt từ trang trại của họ.

"Chúng tôi sẽ phải tiết kiệm mọi thứ, dự trữ nhiều đồ ăn nhẹ lành mạnh trong nhà", Jenna nói.

Đức Trung (Theo CBS News, ABC News)