Nồi lẩu đổ, ba trẻ bỏng nặng phải nhập viện

Hà NộiTrong lúc gia đình ăn lẩu, một bé nô đùa dẫn đến vướng chân vào dây điện, khiến nồi lẩu bị lật, gây bỏng nặng cho ba trẻ ngồi trong mâm.

Ngay sau sự cố cách đây hai hôm, gia đình đã sơ cứu và đưa các bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại Đơn vị Bỏng - Khoa Chỉnh hình, các bác sĩ đã áp dụng phác đồ điều trị chuyên sâu gồm an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết thương, cắt lọc vùng da tổn thương và băng bó bằng gạc chuyên dụng. Nhờ can thiệp kịp thời và đúng cách, sức khỏe các em đã ổn định.

"Bỏng nước sôi ở trẻ thường gây tổn thương sâu, có thể để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động", BSCKII Phùng Công Sáng, Phụ trách Đơn vị Bỏng, cho biết ngày 8/8.

Theo bác sĩ Sáng, bỏng là tổn thương phổ biến xảy ra khi da và các mô dưới da bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vật lý như nhiệt nóng, lạnh, hóa chất hoặc bức xạ.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhi bị bỏng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chuyên gia cảnh báo tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu người lớn chủ quan, đặc biệt trong các bữa ăn có sử dụng thức ăn nóng, nồi canh hay nồi lẩu luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây bỏng. Để phòng tránh, phụ huynh cần giám sát trẻ cẩn thận suốt bữa ăn, không cho trẻ chơi gần khu vực nấu nướng, đặt nồi lẩu ở vị trí chắc chắn và tránh xa tầm với của trẻ.

Trong trường hợp không may trẻ bị bỏng, việc xử trí đúng cách ngay khi tai nạn xảy ra đóng vai trò quyết định giúp giảm mức độ tổn thương và tăng khả năng hồi phục. Các bước sơ cứu cần thực hiện gồm: tách trẻ khỏi nguồn gây bỏng, ngâm vùng da bị thương vào nước sạch để hạ nhiệt, che phủ tạm thời vết bỏng, giữ ấm cơ thể, bù nước điện giải và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị chuyên khoa.

Lê Nga