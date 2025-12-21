Nỗi khổ tìm chỗ ngắm Nhà thờ Đức Bà lúc lên đèn

TP HCMPhải có mặt 4-5 tiếng trước để giữ chỗ hoặc "chôn chân" nhiều giờ giữa dòng xe kẹt cứng là tình cảnh của hàng nghìn người muốn chiêm ngưỡng Nhà thờ Đức Bà thắp sáng.

Quỳnh Mai sống ở phường Tân Sơn Nhất, mất 20 phút di chuyển trên đoạn đường Lê Duẩn dài 500 m để tiếp cận khu vực nhà thờ tối 19/12. Cô mô tả dòng xe nhích từng mét, mật độ đông đúc tương đương dịp lễ A50 khi người dân đi xem diễu binh, diễu hành. Việc chụp ảnh trở thành trải nghiệm "vật lộn" để thoát khỏi đám đông.

Hai tuần trước đó, hàng loạt hình ảnh, video trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà được thắp sáng vào buổi tối, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ. Vì tò mò và cũng muốn chụp ảnh trước thềm Giáng sinh, Mai đến sớm khoảng một tiếng, trước khi nhà thờ lên đèn vào 18h45. Gần 18h, đoạn đầu đường Lê Duẩn, cách nhà thờ khoảng 500 m, đã ken đặc người và xe, dù tuyến đường này có bốn làn lưu thông.

Mai cho hay nhích từng chút một để di chuyển, nhưng không thể quay xe vì quá đông. Cô chứng kiến cảnh người tràn qua dải phân cách để chụp ảnh, xe buýt và ôtô liên tục bấm còi.

Không biết phải chọn chỗ nào để dừng xe vì các con đường hầu như kín người đi bộ cùng đủ loại phương tiện. Mai đành rẽ tiếp vào đường Công trường Công xã Paris, đoạn cạnh công viên Hàn Thuyên. Tại đây, du khách và người dân tràn ra công viên 30/4. Vỉa hè quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà đông kín người ngồi cà phê bệt, tay cầm sẵn điện thoại chờ khoảnh khắc nhà thờ sáng đèn.

Trong công viên xuất hiện các dịch vụ cho thuê thảm ngồi uống nước chờ xem cảnh lên đèn. Lực lượng chức năng phải liên tục điều phối phương tiện để giữ dòng xe lưu thông.

Khi hệ thống chiếu sáng bắt đầu bật, nhiều người giơ cao điện thoại, máy quay. Nhà thờ lên đèn theo từng khu vực, mất hơn một phút để hoàn tất. Mai cũng chọn được một chỗ đứng cạnh công viên để quan sát.

"Cảm giác mệt vì đông đúc, hụt hẫng vì không nhìn rõ cảnh, chỉ thấy toàn người", Mai nói. Đứng được khoảng năm phút, cô lên xe rời đi.

Bình thường chạy một vòng đường Công trường Công xã Paris quanh nhà thờ chỉ mất khoảng 5 phút, nhưng Mai phải mất hơn 30 phút mới thoát ra được khu vực này. Đoạn đường Nguyễn Văn Bình - khu vực Đường sách và Bưu điện TP HCM, gần như trở thành phố đi bộ khi người dân, du khách tràn xuống chiếm hơn hai phần ba lòng đường để chụp ảnh. Ra đến vòng xoay trước Diamond Plaza, tình trạng ùn ứ vẫn tiếp diễn, chỉ đến khi qua đường Hai Bà Trưng giao thông mới dần thông thoáng.

Khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà từ sau lần đầu tiên lên đèn hôm 29/11, luôn hút lượng khách lớn mỗi ngày. Từ khoảng 16h, người dân và du khách đã tập trung tại các điểm có thể quan sát toàn cảnh nhà thờ như Đường sách Nguyễn Văn Bình, ban công tầng 5 trung tâm thương mại Diamond Plaza, công viên 30/4, Bưu điện TP HCM và các quán cà phê lân cận.

Tại ban công tầng 5 của trung tâm thương mại nhìn xuống Nhà thờ Đức Bà, nhiều người có mặt từ trước 4-5 tiếng để giữ chỗ. Thu Trang, đến từ Bình Dương, cho biết đã có mặt ở trung tâm TP HCM từ sáng và đến điểm ngắm nhà thờ lúc 16h vì sợ không còn chỗ đứng.

Cô mang theo chân máy, chờ đến 18h45 để ghi lại khoảnh khắc đã đợi suốt 4 tiếng. Trang cho biết muốn lưu giữ kỷ niệm hiếm hoi trong năm.

Một số du khách đến sát giờ lên đèn cho biết gặp nhiều khó khăn do không lường trước được mức độ đông đúc. Chị Trần Thị Thu Hà cùng gia đình đi từ khu vực Suối Tiên vào trung tâm thành phố chơi cuối tuần. Trước giờ lên đèn khoảng 15 phút, chị mới đến trung tâm thương mại gần nhà thờ và bất ngờ vì lượng người đứng kín ban công.

"Tưởng ít người biết chỗ này, ai ngờ lên tới nơi thì không còn chỗ đứng", chị nói.

Chị Hà chọn được một góc vắng người hiếm hoi sau khi nhà thờ lên đèn được 15 phút.

Khi đèn nhà thờ bật sáng, chị Hà phải len giữa đám đông, giơ điện thoại cao mới ghi lại được một ít cảnh. Dòng người thưa bớt sau 15 phút lên đèn, chị mới có khoảng trống để chụp ảnh. Việc gửi xe cũng "gian nan" khi bãi xe trong trung tâm thương mại kín chỗ, chị phải gửi tại Nhà văn hóa Thanh niên, cách đó vài trăm mét. Dòng xe chờ gửi nối dài, mất khoảng 15 phút mới hoàn tất.

"Không khí lễ hội rất náo nhiệt, nhưng chen chúc khá mệt", chị Hà nói.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, nhân viên làm việc 5 năm tại trung tâm thương mại, cho biết từ tuần thứ hai nhà thờ lên đèn, lượng khách đổ về tăng đột biến. Khu vực ban công tầng 5 luôn kín người trong khung giờ 17h-20h. Vào cuối tuần, lượng khách tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

"Chưa năm nào thấy khách đến đông như vậy chỉ để chụp ảnh nhà thờ, thường tôi chỉ thấy cảnh này vào các dịp lễ, Tết", chị nói.

Quản lý một quán cà phê trên đường Công trường Công xã Paris cho hay quán luôn kín khách kể cả ngày thường hơn hai tuần qua, cuối tuần quá tải, không còn bàn trống. Lượng khách quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà tấp nập đến 2-3h sáng. Tối 24/12, lượng khách được dự báo còn đông hơn nhiều lần.

Sau gần hai tiếng "vật lộn" thoát khỏi đám đông và thu về bộ ảnh không như kỳ vọng, Quỳnh Mai nói sẽ không quay lại khu vực Nhà thờ Đức Bà cho đến hết tháng 12. Theo cô, nhà thờ dù ban ngày hay khi lên đèn đều có vẻ đẹp riêng, nhưng việc chen chúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông chỉ để chụp một bức ảnh không phải là trải nghiệm cô muốn lựa chọn.

"Noel năm nay, tôi sẽ chọn một nhà hàng yên tĩnh hoặc ở nhà xem phim thay vì ra đường", Mai chia sẻ.

Bích Phương