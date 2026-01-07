Nỗi khổ cuộc sống 'trên mây' tại chung cư cao tầng

Trung QuốcTừng bỏ ra hàng triệu tệ mua căn hộ "tầm nhìn toàn thành phố", nhiều người giờ đây chấp nhận bán lỗ căn hộ tầng cao vì tiếng ồn, gió rít và nỗi ám ảnh thang máy.

Năm 2018, Tong Xin mua căn hộ đầu tiên tại Bắc Kinh ở tầng 25 của tòa tháp 31 tầng, xây dựng từ năm 2003. "Khi đi xem nhà, tôi bị thu hút bởi tầm nhìn thoáng đãng và gió mát nên quyết định mua ngay", cô kể.

Nhưng mùa đông đến, những bất tiện bắt đầu lộ diện. Dù đóng kín cửa, gió vẫn rít mạnh qua các khe hở. "Có đêm gió gầm rú như bão cấp 8, nhưng nhìn xuống đất ngọn cây vẫn đứng im. Lúc đó tôi mới biết gió ở tầng cao mạnh thế nào", Tong Xin nói.

Trái với suy nghĩ càng lên cao càng yên tĩnh, cô chịu đựng tiếng ồn suốt ngày đêm từ đường cao tốc và tàu điện ngầm vọng lên. Tuy nhiên, ám ảnh lớn nhất là thang máy. Sau hơn 20 năm vận hành, hai chiếc thang máy của tòa nhà liên tục hỏng hóc. Cư dân mỗi lần bước vào đều lo lắng cửa đóng không chặt hoặc treo lơ lửng.

"Có lần hàng xóm có con sốt cao, đợi thang máy 15 phút không được đành ôm con chạy bộ từ tầng 25 xuống", cô nhớ lại.

Da Yin, sống tại tầng 30 một chung cư ở Thanh Đảo cũng chung cảnh ngộ. Anh thường xuyên chịu cảnh nước sinh hoạt yếu và ngả màu do hệ thống tăng áp trục trặc. Vào giờ cao điểm, muốn tắm rửa, anh phải đợi đến nửa đêm. Mùa đông, nhiệt độ trong nhà Da Yin luôn thấp hơn tiêu chuẩn do thất thoát nhiệt ở tầng cao, dù vẫn đóng đủ phí sưởi ấm. "Nhưng đáng sợ nhất là những ngày bão. Cả tòa nhà rung lắc nhẹ, cảm giác như ngày tận thế", Da Yin rùng mình nói.

Khi những bất tiện bào mòn sự kiên nhẫn, nhiều chủ nhà quyết định bán tháo và nhận ra mình rơi vào bẫy tài chính.

Tong Xin đang rao bán căn hộ với giá 3,5 triệu tệ (khoảng 12,2 tỷ đồng), thấp hơn giá mua vào 1,6 triệu tệ. Nếu cộng cả lãi vay ngân hàng, cô lỗ gần hai triệu tệ. "Vì căn nhà này, tôi có thể phải nghỉ hưu muộn 10 năm", cô chua xót nói. Dù vậy, căn nhà vẫn chưa tìm được khách mua.

Tại Trùng Khánh, Lin Lin còn bi đát hơn. Năm 2016, cô vay mượn mua căn hộ 71 m2 giá 950.000 tệ. Đến năm 2024, do thất nghiệp không thể trả lãi, cô muốn bán nhà trả nợ nhưng thị trường định giá căn hộ chỉ còn chưa đến 500.000 tệ.

Yan Chao, một môi giới bất động sản tại Vũ Hán, cho biết tâm lý người mua đã thay đổi. Vài năm trước, người dân xếp hàng thâu đêm để tranh suất mua tầng cao. Một khách hàng của Yan từng mua căn hộ tầng 60 giá 1,5 triệu tệ. Nhưng khi đón bố mẹ già lên ở, hai cụ sợ độ cao và lo ngại thang máy hỏng nên nhất quyết đòi chuyển. Hiện căn nhà được rao bán 730.000 tệ nhưng không ai hỏi mua.

Thống kê tính đến tháng 11/2025, Trung Quốc có hơn 5.000 tòa nhà cao trên 100 mét. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo về tương lai u ám của loại hình này.

Thứ nhất là rủi ro an toàn. Đã có các vụ hỏa hoạn lớn tại chung cư cao tầng, như ở Nam Kinh tháng 2/2024 khiến 15 người thiệt mạng và Hong Kong tháng 11/2025 cướp đi sinh mạng hơn 100 người. Xe thang chữa cháy thông thường chỉ vươn tới tầng 17, những người sống từ tầng 18 trở lên gần như chỉ có tự cứu mình nếu không may có biến. "Mặc dù nguyên nhân vụ cháy ở Hong Kong rất phức tạp, nhưng gốc rễ vẫn nằm ở sự xuống cấp của hạ tầng", Yan nói.

Thứ hai là chi phí bảo trì khổng lồ. "Một tòa nhà 30 tầng sau 20 năm sẽ bước vào giai đoạn đại tu. Đường ống nước, dây điện, thang máy đều lão hóa. Chi phí sửa chữa tích lũy trong 50 năm có thể gấp 1,8 lần giá trị căn nhà", Yan phân tích. Khi quỹ bảo trì cạn kiệt, việc huy động hàng trăm hộ dân cùng đóng tiền thay thang máy là điều rất khó khăn. Việc phá dỡ để xây mới cũng bất khả thi do chi phí quá lớn so với lợi nhuận mang lại cho chủ đầu tư.

Dù vậy, chung cư siêu cao tầng vẫn có sức hút nhất định với giới trẻ thích sự riêng tư. Số liệu cho thấy từ năm 2019, nhóm khách hàng 9x chiếm gần 50% lượng giao dịch loại hình này tại các thành phố lớn như Thành Đô, Tô Châu.

Tuy nhiên, với đại đa số những người như Tong Xin hay Lin Lin, giấc mơ "chạm tay vào mây" đã kết thúc bằng những khoản lỗ hàng triệu tệ.

