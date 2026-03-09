Nỗi khổ của người phụ nữ mang bộ ngực 16 kg

ScotlandBà mẹ hai con Melissa Ashcroft đang phải sống trong đau đớn, bất lực vì bộ ngực quá khổ khiến cô không thể bế con và đang cầu cứu cộng đồng giúp chi phí phẫu thuật.

Melissa Ashcroft, 30 tuổi, sống tại Blairgowrie tự nhận có "bộ ngực lớn nhất Vương quốc Anh". Vòng một quá lớn trở thành gánh nặng thể chất, vắt kiệt sức lực, biến việc rời khỏi giường mỗi ngày của cô trở nên vô cùng khó khăn.

Theo Melissa, cô thừa hưởng đặc điểm di truyền này từ mẹ và bà ngoại. Từ năm 18 tuổi, dù thân hình nhỏ bé với mức cân nặng 40-52 kg, vòng ngực của cô đã phát triển dị thường khiến cô liên tục bị bạn bè trêu chọc và vướng tin đồn lén "dao kéo".

Melissa Ashcroft, 30 tuổi, ở tại Blairgowrie (Scotland), sở hữu bộ ngực to bất thường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Ảnh: Katielee Arrowsmith/SWNS

Nỗi khổ này bám theo Melissa cùng chứng đau lưng mạn tính. Gần đây, cô được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm và trật khớp vai do trọng lượng ngực quá lớn.

Đau đớn nhất đối với người mẹ này chính là sự bất lực khi không thể tự tay bế con gái 8 tháng tuổi. Những việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa cũng khiến cô kiệt sức. Mỗi sáng, Melissa phải cắn răng thực hiện các bài giãn cơ lưng mới có thể bước đi. Sự khác biệt cơ thể còn kéo theo áp lực tài chính khi cô phải đặt may áo ngực riêng với giá 82 bảng (khoảng 2,8 triệu đồng) một chiếc.

Năm 20 tuổi, cô từng muốn phẫu thuật thu nhỏ ngực nhưng bác sĩ khuyên nên đợi sinh con xong. Tuy nhiên, sau hai lần sinh nở, hy vọng phẫu thuật theo chương trình y tế công (NHS) của cô hoàn toàn sụp đổ. Năm ngoái, giới chức y tế từ chối phẫu thuật vì chỉ số khối cơ thể (BMI) của cô chạm mốc 35 (béo phì độ 2), vượt tiêu chuẩn cho phép. Để được lên bàn mổ an toàn và tránh nguy cơ biến chứng khi gây mê, cô buộc phải ép cân xuống mức 70 kg.

Khuyến cáo này đẩy Melissa vào vòng luẩn quẩn. Trọng lượng ngực quá lớn kèm cơn đau liên miên cản trở việc vận động. "Tôi tuyệt vọng vì không thể chạy bộ do quá đau, cũng không dám đến phòng tập vì mặc cảm ngoại hình", cô chia sẻ. Dù được khuyên tiêm thuốc giảm cân, cô kiên quyết từ chối vì từng chứng kiến người thân gặp biến chứng nặng.

Hiện tại, Melissa phải nhờ cộng đồng mạng gây quỹ 8.000 bảng Anh (khoảng 280 triệu đồng) để phẫu thuật tại bệnh viện tư nhân, nhằm cắt bỏ khối ngực nặng 16 kg.

"Gom đủ tiền phẫu thuật sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi chỉ ước được sống không đau đớn và thoải mái bế các con chạy nhảy trong công viên", người mẹ chia sẻ.

