Nỗi khổ của người đàn ông tên dài 6 trang giấy

Năm 1990, khi đang là nhân viên thư viện ở thành phố Auckland, Laurence Gregory Watkins nảy ra ý định chinh phục một kỷ lục thế giới. "Tôi luôn bị cuốn hút bởi những kỷ lục kỳ lạ và muốn trở thành một phần của thế giới đó", ông Watkins, 60 tuổi, kể lại.

Nhận thấy các kỷ lục về thể thao hay năng lực đặc biệt đều quá tầm với, ông quyết định tạo ra thành tích riêng bằng cách có một cái tên dài nhất. Trong hơn một tháng, Watkins đã nghiên cứu, chọn lọc và sắp xếp 2.253 tên đệm từ nhiều ngôn ngữ khác nhau như Latin, Anh cổ, Māori, Nhật, Trung, cùng tên các nhân vật truyền hình và vận động viên nổi tiếng. Tên của ông cần 6 trang giấy mới ghi đủ.

Đơn xin đổi tên của Watkins ban đầu được tòa án quận Auckland chấp thuận, nhưng Văn phòng Tổng đăng ký tại Wellington bác bỏ. Watkins kháng cáo lên Tòa án Tối cao New Zealand và chiến thắng.

Năm 1992, sách Kỷ lục Guinness chính thức công nhận ông là người có tên dài nhất thế giới. "Nếu bạn thắc mắc vì sao chúng tôi không đăng toàn bộ tên của ông ấy ở đây là vì chúng tôi vẫn còn đang gõ", ấn bản Guinness World Records viết.

Sở hữu một cái tên dài 6 trang giấy đã gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Trong đám cưới của Watkins, người chủ hôn mất 20 phút để đọc hết tên ông.

Watkins cũng thường xuyên gặp "ác mộng" mỗi khi làm thủ tục hành chính. Hầu hết hệ thống máy tính của chính phủ không thể nhập đủ. Trên giấy tờ, hộ chiếu và bằng cấp, Watkins chỉ dùng vài ký tự đầu: Laurence Alon Aloys Watkins.

Giấy khai sinh của Watkins cũng dài tới 6 trang. Hộ chiếu cũng phải bổ sung thêm 6 trang phụ mới đủ ghi. "Với hộ chiếu điện tử, tôi chỉ có thể dùng bản rút gọn", ông kể. "Mỗi khi đi du lịch, tôi luôn phải mang theo bản sao khai sinh để chứng minh danh tính".

Sau trường hợp của Watkins, Quốc hội New Zealand đã âm thầm sửa luật, cấm mọi công dân thực hiện hành động tương tự. Vì thế kỷ lục của Laurence Watkins là không thể phá ở đất nước này.

Watkins thừa nhận bản thân có phần lập dị. "Tôi thấy vui vì có cái gì đó thật sự khác biệt. Nhưng nhiều người lại nghĩ tôi đang đùa", ông nói.

