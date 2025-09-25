Nỗi khổ của người dân nơi mưa ngập cuốn trôi xe máy, ôtô

Đồng NaiVừa trả khách dưới cơn mưa tầm tã, xe của anh Minh chạy qua cầu ở Biên Hòa bất ngờ sập hố, bị dòng nước cuốn trôi xuống suối sâu.

Anh Minh, tài xế taxi công nghệ, sau khi trả khách ở phường Long Bình vào tối 21/9 đã chạy xe men theo tỉnh lộ hướng vào trung tâm Biên Hòa. Khi qua cầu Lộc Lâm rộng 4 m bắc qua suối Săn Máu, ôtô bất ngờ gặp dòng nước như thác đổ tới do mưa lớn. Chỉ vài giây sau, xe sập hố, bị nhấc bổng rồi trôi về hạ lưu. Hoảng loạn, tài xế mở cửa thoát thân, bám vào bụi tre ven bờ.

Ôtô bị nước cuốn trôi vào bụi tre dưới suối. Ảnh: Người dân cung cấp

Nghe tiếng kêu cứu, ông Đinh Công Khỏe, sống gần khu vực, cùng ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng khu phố 35, phường Long Bình, vội chạy ra hỗ trợ. Thấy nạn nhân mắc kẹt cách bờ khoảng 50 m, ông Huy cùng một số người bám theo đường ống nước, lội ra dìu tài xế vào bờ. Ôtô bị lũ cuốn hơn 100 m, được lực lượng cứu hộ trục vớt sau đó một ngày.

Cầu Lộc Lâm gồm hai cây cầu nhỏ, cách nhau 10 m, nối phường Long Bình với Trảng Dài. Hễ mưa lớn, nước ngập cao hơn một mét, người dân đều bất lực không thể qua lại. Nhiều năm qua, không ít vụ tai nạn đã xảy ra.

"Từng có ít nhất hai lần ôtô bị trôi, còn xe máy thì nhiều vô kể. May mắn hầu hết được người dân kịp ứng cứu", ông Huy nói, cho hay mỗi khi mưa lớn, khu phố đều cử người ra khu vực cầu canh gác để đảm bảo an toàn.

Ông Huy kể lại giây phút cứu nam tài xế bị nước lũ cuốn trong đêm. Ảnh: Phước Tuấn

Cách cầu Lộc Lâm khoảng 2 km, ngã ba chợ Trảng Dài, là điểm đón nước từ nhiều con hẻm đổ về nên mỗi khi mưa lớn lại biến thành "túi nước". Địa hình thấp trũng, thiếu hệ thống thoát nước khiến khu vực này trở thành điểm ngập nặng nhất phường suốt hai năm qua.

Trong hai trận mưa tối 21 và sáng 22/9, nước dâng hơn nửa mét, chảy xiết biến cả ngã ba thành "dòng sông", nhấn chìm quán xá, nhà dân. Hàng loạt xe chết máy, nhiều người ngã nhào, một phụ nữ chở con gái đi học về còn suýt bị nước cuốn. "May bà con hai bên lao ra kịp, nhưng sách vở, quần áo đều ướt sũng", anh Phạm Tiến Tùng, 42 tuổi, chủ shop quần áo gần đó, kể.

Người dân Trảng Dài còn ngán ngại mỗi khi đi qua hẻm 68 đường Đồng Khởi. Sau mỗi cơn mưa, nước từ khu dân cư đổ dồn ra hẻm, tạo dòng chảy xiết như thác đổ. Xe máy, người đi bộ đều phải dừng lại vì quá nguy hiểm.

"Chúng tôi nhiều lần nâng nền nhà, đặt thanh chắn ngăn nước nhưng ôtô chạy tạo sóng tràn vào. Sau này nâng nền cao hơn vẫn bị ngập, mỗi lần dọn dẹp là mệt rã rời", chị Linh, tiểu thương sống tại hẻm, than thở.

Mưa lớn cuốn trôi người, xe ở Đồng Nai Dòng nước cuốn trôi người và xe ở khu vực Biên Hòa, ngày 22/9. Video: Phước Tuấn - Minh Hoàng

Hai năm trước UBND TP Biên Hòa cũ từng chi 27 tỷ đồng làm dự án chống ngập, nhưng theo người dân ở khu vực, công trình chỉ khắc phục được phần nào.

Theo ông Nguyễn Phong Phú, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng phường Trảng Dài, trước đây khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, nước thoát dễ dàng. Nhưng quá trình đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước không kịp đầu tư, vừa nhỏ vừa cũ khiến mỗi trận mưa, nước không kịp rút, chảy tràn ra đường.

Riêng khu vực cầu Lộc Lâm và suối Săn Máu, tình trạng ngập nặng hơn do nước thượng nguồn đổ về rất mạnh. Suối lại nhỏ hẹp, nhiều đoạn bị lấn chiếm càng khiến dòng chảy bị bóp nghẹt.

Để giảm ngập, UBND phường Trảng Dài đang phối hợp Ban quản lý dự án tỉnh triển khai nạo vét suối Săn Máu. Khi hoàn thành, nước từ Trảng Dài và Long Bình sẽ thoát ra sông Đồng Nai nhanh hơn.

"Tuy nhiên, các tuyến đường và khu dân cư thấp trũng vẫn phải chờ quy hoạch tổng thể, mới có thể xử lý đồng bộ", ông Phú nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, cho hay thời gian qua, khu vực Biên Hòa cũ, đặc biệt là phường Trảng Dài xuất hiện nhiều điểm ngập nặng mỗi mưa lớn. Sở đang yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp địa phương rà soát các khu vực này để tìm ra nguyên nhân, từ đó đưa ra giải pháp chống ngập lâu dài, đảm bảo an toàn cho người dân.

Phước Tuấn