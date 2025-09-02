Nỗi khổ của đàn ông cao dưới 1,83 m trên ứng dụng hẹn hò

MỹBộ lọc chiều cao trên các ứng dụng hẹn hò đang khiến nhiều đàn ông cao dưới 1,83 m rơi vào thế khó, khi vừa bị loại khỏi danh sách tiềm năng, vừa bị nghi ngờ gian lận.

Nathanael Fletcher, kỹ sư phần mềm 29 tuổi, ở Mỹ từng phải dùng thước dây để chứng minh mình cao đúng 1,8 m theo yêu cầu của bạn gái quen qua ứng dụng. Dù nhiều lần gặp gỡ, cô gái vẫn nghi ngờ chiều cao anh khai trên hồ sơ.

"Anh có thật cao 1,8 m không? Chứng minh được không?", cô gái hỏi thẳng.

Câu chuyện của Fletcher không cá biệt, nó phản ánh nỗi ám ảnh về chiều cao trên các ứng dụng hẹn hò, nơi nhiều phụ nữ mặc định tìm bạn đời cao trên 1,83 m. Một cựu quản lý của ứng dụng Bumble từng tiết lộ hầu hết phụ nữ trên nền tảng này đều đặt mức chiều cao tối thiểu là 1,83 m. Trào lưu "tìm đàn ông làm tài chính, cao 1,95 m trên TikTok càng củng cố quan niệm này.

"Chiều cao 1,83 m được xem như một dấu hiệu của địa vị", Lana Li, người chuyên viết về dữ liệu hẹn hò, nhận định.

Hệ quả là bộ lọc chiều cao của Hinge hay Tinder biến sở thích cá nhân thành rào cản hệ thống. Những người đàn ông cao dưới mốc 1,83 m cảm thấy bị đối xử bất công, đặc biệt là nhóm cao 1,8 m. Trên diễn đàn Reddit, một người dùng chia sẻ khi sửa chiều cao từ 1,85 m xuống đúng 1,83 m, số lượt tương hợp của anh tăng đáng kể.

Nhiều đàn ông cao dưới 1,83 m trên ứng dụng hẹn hò thường bị loại khỏi danh sách tiềm năng do không đạt mức tiêu chuẩn 1,83 m và bị nghi ngờ gian lận. Ảnh: Freepik

Thực tế này tạo ra một vòng luẩn quẩn: đàn ông khai gian chiều cao để không bị loại, còn phụ nữ lại đặt bộ lọc cao hơn vì cho rằng ai cũng nói dối.

Steve Dean, một nhà tư vấn hẹn hò trực tuyến, cho rằng hệ thống đang ngầm khuyến khích sự gian dối. "Nói dối vài cm sẽ không phải là vấn đề lớn với 95% người bạn gặp. Vì vậy, việc này không bị trừng phạt nặng nề", ông nói.

Những người đàn ông trung thực về chiều cao, đặc biệt là những người chỉ thiếu vài cm để đạt mốc 1,83 m, có thể gặp khó khăn. "Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bạn không nói dối, bạn đang tự đánh giá thấp mình khi những người khác đều thổi phồng", Jesse Nelson, 38 tuổi, cao 1,8 m nói.

Nelson cũng nhớ lại, trước khi có ứng dụng hẹn hò, chiều cao ít được coi trọng hơn. Anh cho rằng tiêu chuẩn 1,83 m chỉ là một thước đo tùy tiện ở Mỹ, bởi ở những nơi dùng hệ mét, con số được khao khát là 1,8 m.

Ian McCann, sinh viên 22 tuổi, cảm thấy thuật toán đang chống lại mình và ngày càng thấy nhiều yêu cầu vô lý như "phải cao trên 1,93 m". Anh ví việc hẹn hò qua ứng dụng giống như tùy chỉnh một chiếc bánh Big Mac, nơi mọi người cố gắng tìm kiếm sự hoàn hảo không có thật.

Bất chấp những bất lợi, nhiều người đang tìm cách đối phó. Jesse Nelson đã có một mối quan hệ hạnh phúc hơn hai năm nhờ đầu tư nghiêm túc vào hồ sơ, bao gồm việc thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Còn Fletcher, sau một lần đính hôn rồi chia tay với người quen qua mạng, anh quyết định không dùng lại ứng dụng. "Bộ lọc chiều cao không phải lý do duy nhất, nhưng nó làm trầm trọng thêm một hệ thống vốn đang tấn công lòng tự trọng của đàn ông", anh nói.

Minh Phương (Theo GQ)