Nỗi khổ chọn điểm đến của du khách hiện đại

Bất ổn địa chính trị, biến động tiền tệ và nắng nóng cực đoan là những thách thức du khách toàn cầu đang đối mặt.

Từ nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, bất ổn chính trị ở nhiều khu vực đến biến động tỷ giá, ngành du lịch toàn cầu đang chứng kiến sự thay đổi trong hành vi lựa chọn điểm đến của du khách.

Những điểm đến quen thuộc như Pháp, Tây Ban Nha hay Croatia liên tục hứng chịu nắng nóng trên 40 độ C, dẫn đến cháy rừng quy mô lớn. Tại Cyprus, khách du lịch thậm chí có thể nhìn thấy tên lửa và khói bốc lên từ đường chân trời do xung đột ở Trung Đông.

Lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy rừng ở San Cibrao das Viñas, ngoại ô Ourense, tây bắc Tây Ban Nha, ngày 12/8. Ảnh: AFP

Kinh tế tăng trưởng chậm và lo ngại lạm phát, phần nào xuất phát từ chính sách thuế quan của chính phủ Mỹ, khiến nhiều người cân nhắc lại chi tiêu. Đồng USD yếu đi càng làm du khách Mỹ hạn chế du lịch xa. Thay vào đó, họ hướng đến Mỹ Latinh, Đông Nam Á và chọn các gói du lịch trọn gói để kiểm soát chi phí.

Không chỉ vậy, Mỹ ít nhiều đang mất điểm trong mắt du khách quốc tế. Đại diện TUI, một trong những hãng lữ hành lớn nhất nước Anh, cho biết lượng khách đặt tour sang Mỹ đã giảm do lo ngại rắc rối khi làm thủ tục biên giới.

Ngược lại, châu Âu vẫn giữ sức hút. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn hàng đầu nhờ sự pha trộn giữa lịch sử, trải nghiệm văn hóa và chi phí hợp lý, dù giá cả tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng vì lạm phát. Xu hướng "coolcation" - những điểm mát mẻ như Iceland, Na Uy hay Ba Lan - cũng ngày càng phổ biến.

Người dân theo dõi diễn biến một vụ cháy rừng tại Trancoso, Bồ Đào Nha, ngày 11/8. Ảnh: AFP

Song song đó, các vụ cháy rừng ở Nam Âu trở thành nỗi lo mới. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều phải triển khai biện pháp khẩn cấp, sơ tán dân và kêu gọi hỗ trợ từ EU. Dù vậy, các cơ quan du lịch vẫn trấn an du khách rằng hoạt động du lịch diễn ra bình thường.

Theo các chuyên gia, du khách ngày nay tính toán nhiều yếu tố hơn khi chọn điểm đến, từ tỷ giá, visa, khí hậu cho đến trải nghiệm văn hóa. Xu hướng này cho thấy họ đang dịch chuyển từ "đi để tránh" sang "đi để tìm" - tìm kiếm nơi phù hợp nhất với nhu cầu và ưu tiên cá nhân.

Theo chuyên gia bảo hiểm người Anh Rhys Jones du khách cần nghiêm túc lắng nghe khuyến cáo từ các cấp chính phủ về mức độ an toàn tại điểm đến. "Cố tình du lịch đến nơi có cảnh báo rủi ro, du khách có thể bị từ chối bồi thường bảo hiểm nếu gặp sự cố.", ông nói.

Ở chiều ngược lại, Jones cũng lưu ý rằng nếu điểm đến được xác nhận an toàn, chuyến bay và khách sạn không gặp vấn đề nhưng du khách vẫn hủy, bảo hiểm cũng có thể không chi trả.

Jo Rhodes, chuyên gia du lịch của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? tại Anh, cho rằng du khách nên kiên nhẫn chờ sát ngày khởi hành để có thông tin chính xác. "Các công ty lữ hành và hãng hàng không sẽ ưu tiên hỗ trợ những khách chuẩn bị khởi hành trong vài ngày tới, đồng thời đưa ra lựa chọn linh hoạt nếu có biến động", Jo nói.

Anh Minh (Theo CNBC)