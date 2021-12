"Chức năng của chiếc máy này làm mát các bộ phận giúp tàu bay bớt nóng khi khởi động", cán bộ kỹ thuật lý giải. Có hệ thống đèn, nhưng do trời đang đêm thiếu ánh sáng, thiếu tá Phong cùng nhóm của mình phải dùng đèn pin soi kỹ từng bộ phận máy bay. Là phi cơ chiến đấu tiêm kích đa năng hiện đại nhất Việt Nam, Su-30MK2 có tổng cộng 24 điểm chính cần kiểm tra, mỗi điểm chính lại có thêm nhiều điểm phụ.

Do lịch bay năm mới của trung đoàn tính từ tháng 12, nên đây là ban bay đầu tiên, mọi thứ vì thế càng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, không được phép sai sót. Ngoài đợt kiểm tra trước khi bay khoảng 3 tiếng, từ ngày hôm trước, Phong cùng ê kíp các "bác sĩ" này cũng đã phải mướt mồ hôi cả buổi trưa để trang bị mọi thứ đến "tận răng" cho các phi cơ.

Gần 4h, phi trường Biên Hoà mờ trong màn sương, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế vẳng đến từ khu rừng tràm gần đó. Trên vọng gác, hai chiến sĩ đứng bồng súng tập trung quan sát, trong khi cửa sân bay vẫn đóng. 15 phút sau, khi nhận được lệnh từ sở chỉ huy, cửa từ từ mở, đoàn cán bộ do thiếu tá Chu Đình Phong, Phó chủ nhiệm kỹ thuật, Trung đoàn không quân 935, Sư đoàn 370, dẫn đầu đến làm nhiệm vụ "thăm, khám" máy bay.

Nhận nhiệm vụ và khám sức khỏe xong, họ mặc đồ bay chuyên dụng, tiến ra sân làm thủ tục nhận máy bay từ lực lượng kỹ thuật. Các phi công tiếp tục dùng đèn pin kiểm tra máy bay lần nữa. Sau khi chắc chắn an toàn, họ đội mũ bay, trèo lên buồng lái. Với sự trợ giúp của lực lượng kỹ thuật, phi công đeo mặt nạ dưỡng khí, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc.

Sau khoảng 2 giờ, các nhân viên kỹ thuật hoàn thành xong nhiệm vụ, cẩn thận ghi nhật ký làm việc vào sổ. Ngoài đường băng, một nhóm công binh dàn hàng ngang, mang theo chổi, đồ hốt rác cẩn thận dò từng bước một. Tưởng là chuyện vặt vãnh, song đây là công đoạn quan trọng trước khi máy bay cất cánh. Dưới ánh sáng tờ mờ buổi sớm, họ phải nhặt mọi thứ rơi vãi trên đường băng, dù chỉ là cọng cỏ, viên sỏi để giảm nguy cơ đe dọa an toàn bay.

Gặp đúng hôm trời mù khá dày, tầm nhìn bị hạn chế, nhưng không làm khó được phi cơ 8537, do Trung đoàn trưởng, trung tá Phan Việt Anh cầm lái. Sau nửa tiếng cất cánh, chiếc 8537 bay vòng trở lại khu vực sân đỗ, bất ngờ bay dựng đứng theo tư thế "hổ mang chúa" trứ danh, rồi bổ nhào, xoay nhiều vòng trên không trung. Mặt trời dần lên từ phía xa, mỗi bận phi cơ gầm rú, chao nghiêng, ánh bình minh ửng hồng phản chiếu lên đôi cánh "hổ mang" lấp ánh ánh bạc.

Ít ai biết rằng, để có được 4 tiếng bay thành công, các phi công cùng giáo viên đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hôm trước. 14h ngày 14/12, tại khu vực sa bàn, phi công đã tập hợp đông đủ để luyện tập biểu diễn. Cả một vùng rộng lớn với các dòng sông chính chảy qua được vẽ ký hiệu màu xanh dương như sông Sài Gòn, Đồng Nai, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Tiền, sông Hậu được thu nhỏ lại trên khoảng sân rộng 400 m2.

Từ vị trí đường băng ký hiệu màu vàng trên sa bàn, theo sự hướng dẫn của giáo viên, trung tá, phi công cấp 1 Đặng Đình Kiên, các phi công trẻ dùng mô hình Su-30 tập bay theo khoa mục, bài bay với đường bay đã được chỉ định.

Trung tá Kiên lý giải, ý nghĩa của bay sa bàn để phi công thuần thục các động tác trước khi diễn tập ngoài thực địa. Do bài bay hôm sau của các phi công là bay biển, phức tạp hơn so với các bài khác, nên yêu cầu đặt ra cho họ vì vậy cũng rất khó. Bay biển thường cự ly xa hơn đất liền nhiều lần, nên ảnh hưởng tín hiệu thông tin liên lạc, vùng hoạt động của đài. Chưa kể những hôm thời tiết tốt, phi công nhìn mặt biển và nền trời sẽ giống nhau, dễ dẫn đến cảm giác say.