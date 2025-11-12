Nơi duy nhất trên thế giới nước chảy ra 3 đại dương

Đỉnh Triple Divide ở bang Montana là nơi duy nhất có nước đổ vào Thái Bình Dương, Đại Tây Dương hoặc Bắc Băng Dương.

Đỉnh Triple Divide nhìn từ trên cao. Ảnh: Imgur

Theo Live Science, đỉnh Triple Divide là ngọn núi trong Công viên quốc gia Glacier ở bang Montana, Mỹ, nơi nước có thể đổ vào một trong 3 đại dương là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương hoặc Bắc Băng Dương. Đây là nơi duy nhất trên thế giới nối giữa 3 đại dương thay vì 3 biển hoặc kết hợp biển và đại dương.

Theo Cục Công viên Quốc gia (NPS), nước tuyết tan từ đỉnh núi có thể di chuyển về phía tây qua lưu vực sông Columbia và đổ ra Thái Bình Dương hoặc chảy dọc sông Missouri và Mississippi vào Đại Tây Dương. Nước tuyết hoặc nước mưa rơi xuống Triple Divide cũng có thể hòa vào vịnh Hudson qua sông Saskatchewan. Cơ quan Thủy văn Quốc tế coi vịnh Hudson thuộc Bắc Băng Dương, vì vậy đỉnh núi này đổ nước vào 3 đại dương riêng biệt.

Triple Divide nằm trên Đường phân chia lục địa Bắc Mỹ, đường tưởng tượng chạy qua dãy Rocky và phân tách những hệ thống sông chính chảy vào Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Triple Divide là một trong hai đỉnh thủy văn trên Đường phân chia lục địa, cùng với đỉnh Snow Dome ở Canada.

Ngoài ra, Triple Divide và Snow Dome cũng nằm trên hai đường phân thủy (ranh giới tự nhiên chia tách các lưu vực) khác nhau. Đỉnh Triple Divide nằm trên Đường phân chia Laurentian ngăn cách vịnh Hudson ở phía bắc và vịnh Mexico ở phía nam. Trong khi đó, đỉnh Snow Dome nằm trên Đường phân chia Bắc Cực, ngăn giữa Bắc Băng Dương ở phía tây bắc và vịnh Hudson ở phía đông nam.

An Khang (Theo Live Science)