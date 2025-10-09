Nơi du khách cùng lúc đặt chân lên ba quốc gia

Do đặc điểm địa lý và kích thước lãnh thổ, ba quốc gia có thể cùng tiếp giáp tại một điểm - gọi là tripoint (điểm tam biên).

Theo tạp chí International Journal of Tourism Space, Place and Environment, hiện có hơn 170 điểm tam biên trên toàn cầu, có nơi là điểm giao của những con sông lớn, có nơi là đồng cỏ. Dưới đây là một vài điểm tam biên thú vị nhất mà du khách nên ghé thăm, theo gợi ý từ các chuyên gia du lịch của tạp chí Mỹ Cntraveller.

Dreiländereck (Thụy Sĩ - Đức - Pháp)

Tại thành phố Basel, điểm Dreiländereck đánh dấu nơi Thụy Sĩ, Pháp và Đức gặp nhau. Điểm tam biên này thực tế nằm ở trên sông nhưng chính quyền thành phố đã cho xây một tượng đài nằm bên bờ sông Rhine, đại diện cho điểm tam biên đó để du khách check in.

Du khách có thể dạo bộ dọc bờ sông, thưởng thức cà phê trong các quán ven sông, hoặc dễ dàng sang Weil-am-Rhein (Đức) hay Saint-Louis (Pháp) để khám phá kiến trúc và ẩm thực khác biệt. Nhiều người đến đây để chụp bức ảnh "ba quốc gia", sau đó đi du thuyền xuôi dòng Rhine đến Bắc Hải.

Điểm nên tham quan: Tượng đài Dreiländereck, lối đi bộ ven sông Rhine, du thuyền và quán cà phê xuyên biên giới.



Cách đi: Từ trung tâm Basel, du khách đi xe điện hoặc đạp xe đoạn ngắn là tới.

Điểm tam biên nằm bên bờ sông tại thành phố Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: Basel

Drielandenpunt (Hà Lan - Bỉ - Đức)

Trên ngọn đồi gần thị trấn Vaals là Drielandenpunt, điểm tam biên nơi Hà Lan, Bỉ, Đức gặp nhau. Xung quanh nơi này là đài quan sát Wilhelmina Tower, mê cung bằng hào rào cây lớn nhất châu Âu cùng một số hàng quán, phục vụ du khách ăn uống mua sắm.

Điểm nên tham quan: Cột mốc tam biên, tháp quan sát, mê cung ngoài trời và đường mòn trong rừng.

Cách đi: Từ Vaals, du khách bắt xe hoặc đi bộ lên đồi hoặc đi trong ngày từ Aachen (Đức) và Liège (Bỉ).

Nơi du khách có thể cùng lúc đứng trên ba quốc gia Cột mốc Drielandenpunt, nơi ba nước Bỉ - Hà Lan - Đức gặp nhau. Video: YouTube/The Lady Travel

Treriksrøysa (Na Uy - Phần Lan - Thụy Điển)

Nằm xa về phía bắc Vòng Bắc Cực, Treriksrøysa là nơi biên giới Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển giao nhau, gần hồ Goldajávri. Cột mốc bê tông được dựng từ năm 1926 giữa vùng đất gồm rừng, đầm lầy và hồ nước. Từng là biểu tượng của sự thay đổi chủ quyền, nay nơi đây đại diện cho bản sắc chung của vùng Bắc Âu. Mùa hè mang lại ánh sáng bất tận và những lối mòn mở rộng. Mùa thu, du khách có thể ngắm cực quang. Hầu hết khách bắt đầu hành trình từ Kilpisjärvi (Phần Lan) và đi bộ xuyên qua cảnh sắc Bắc Cực nguyên sơ để đến điểm mốc.

Điểm nên tham quan: Cột mốc bê tông, phong cảnh Bắc Âu, đàn tuần lộc và đôi khi là cực quang.



Cách đi: Từ Kilpisjärvi (Phần Lan), theo các tuyến đường bộ dành cho người đi bộ. Cũng có thể tiếp cận từ Thụy Điển hoặc Na Uy, nhưng tuyến từ Phần Lan phổ biến nhất.

Điểm tam biên Treriksrøysa được sơn màu vàng. Ảnh: SNL

Picnic Table Tripoint (Slovakia - Áo - Hungary)

Ngay bên ngoài thủ đô Bratislava, trong một khu rừng yên tĩnh, là nơi giao nhau của Slovakia, Áo và Hungary. Tại đây có một chiếc bàn gỗ hình tam giác được sơn cờ của ba nước, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết sau khi đế chế Áo–Hung tan rã năm 1920. Du khách thường ngồi mỗi người ở một "quốc gia" khác nhau quanh bàn, rồi tản bộ trên các lối mòn rừng hoặc đạp xe đến vùng đất ngập nước sông Danube.

Điểm nên tham quan: Bàn gỗ tam giác, đường mòn trong rừng, tuyến xe đạp và cảnh quan vùng ngập nước Danube.



Cách đi: Từ Bratislava, chỉ cần lái xe 15 phút và đi bộ ngắn là đến nơi. Cũng có thể đi từ Rajka (Hungary) hoặc Kittsee (Áo) bằng xe đạp.

Nơi du khách có thể cùng lúc đứng trên ba quốc gia Du khách đến tham quan điểm tam biên Picnic table tripoint. Video: Tiktok/Dangerousbiz

Tam giác vàng (Thái Lan - Lào - Myanmar)

Tại tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan, sông Ruak hợp dòng với sông Mekong, tạo nên khu vực Tam giác vàng, nơi ba quốc gia Thái Lan, Lào và Myanmar gặp nhau. Vùng đất từng khét tiếng là trung tâm buôn thuốc phiện này nay đã chuyển mình với những ngôi làng ven sông, đền chùa và Bảo tàng Hall of Opium. Ở làng Ban Sop Ruak, du khách có thể ngắm cả ba quốc gia từ bờ sông, đi thuyền dọc Mekong và dạo qua những khu chợ sôi động mang đậm nét giao thoa văn hóa.

Điểm nên xem: Tượng đài Tam giác vàng, Bảo tàng Hall of Opium, thuyền đuôi dài trên Mekong, chợ biên giới và các ngôi đền trên đồi.

Cách đi: Từ thành phố Chiang Rai, có thể đi xe buýt hoặc taxi đến Sop Ruak, mất khoảng một giờ.

Nơi Lào, Myanmar và Thái Lan gặp nhau. Ảnh: Remote Lands

Anh Minh (Theo CN Traveller)