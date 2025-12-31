Nơi đón năm mới sớm và muộn nhất thế giới

Các quốc đảo Thái Bình Dương như Samoa và Kiribati chào năm 2026 đầu tiên, trong khi vùng American Samoa thuộc Mỹ đón khoảnh khắc này muộn hơn gần trọn một ngày.

Khi kim đồng hồ điểm nửa đêm ngày 31/12, năm mới bắt đầu hành trình vòng quanh địa cầu. Do Trái Đất tự quay và hệ thống múi giờ khác nhau, các lễ đón năm mới diễn ra liên tục trong gần 26 giờ trên toàn thế giới.

Quốc gia nào đón năm mới sớm và muộn nhất

Samoa và Kiribati (quần đảo Line) nằm trong số những nơi đầu tiên đón năm mới, ngay sau đó là New Zealand, nơi các thành phố lớn như Auckland tổ chức bắn pháo hoa và sự kiện công cộng sớm hơn phần lớn thế giới nhiều giờ. Do đó, chỉ hơn 3 tiếng nữa, hai điểm đến này sẽ bắn pháo hoa để chào năm mới 2026.

Những nơi đón năm mới muộn nhất là American Samoa và đảo Howland, đảo Baker (các lãnh thổ không có người ở của Mỹ) tại Thái Bình Dương. Những khu vực này sử dụng múi giờ UTC-12 (Giờ phối hợp quốc tế), đồng nghĩa họ bước sang năm mới muộn gần trọn một ngày so với những nơi đón năm mới sớm nhất.

American Samoa sẽ là khu vực có người sinh sống cuối cùng đón năm mới 2026, muộn gần 25 giờ so với những nơi bắt đầu lễ chào năm mới sớm nhất tại các quốc đảo Thái Bình Dương nằm phía đông Đường đổi ngày quốc tế.

Khu vực quảng trường Thời đại, New York, Mỹ dịp cuối năm 2024- đầu 2025. Ảnh: Secretnyc

Các chuyến bay về quá khứ

Trên thế giới, mỗi ngày có khoảng 100.000-150.000 chuyến bay cất cánh và hạ cánh. Bất kỳ thời điểm nào cũng có thể có tới 20.000 máy bay đang ở trên không, theo công ty chuyên ghi lại lịch trình bay hàng ngày và những thay đổi mạng lưới đường bay AeroRoutes có trụ sở tại Canada.

Nhiều chuyến bay trong số này băng qua Đường đổi ngày quốc tế. Vì thế, có thể xảy ra trường hợp chuyến bay khởi hành từ Sydney vào chiều Thứ Hai nhưng lại hạ cánh tại Mỹ vào sáng cùng ngày Thứ Hai.

Khi lịch chuyển từ ngày 31/12 sang ngày 1/1, hiện tượng "nhảy múi giờ" lại mang đến điều độc đáo cho du khách khởi hành đúng dịp năm mới. Một số chuyến bay khởi hành trong năm 2026 nhưng lại hạ cánh về năm 2025, tạo cơ hội cho khách đón Giao thừa hai lần trong một năm.

Theo AeroRoutes, khoảng 14 chuyến bay chở khách được lên lịch cho kiểu "du hành thời gian", cất cánh vào ngày 1/1/2026 nhưng hạ cánh tại điểm đến vào 31/12/2025.

Trong số này có chuyến bay của Air New Zealand từ Auckland đến Rarotonga, quần đảo Cook; một chuyến của ANA từ Tokyo, Nhật Bản sang Los Angeles, Mỹ cùng ba chuyến của Cathay Pacific từ Hong Kong, Trung Quốc đến Mỹ và Canada.

Đặc biệt hơn cả là trường hợp của quần đảo Samoa, nằm trải dài ở hai phía của Đường đổi ngày quốc tế.

Nơi đón năm mới sớm và muộn nhất thế giới Những nơi đón năm mới sớm và muộn nhất. Video: YouTube/Is it worth it?

Các đảo phía đông của American Samoa là lãnh thổ của Mỹ, các đảo phía tây của quốc gia độc lập Samoa, dù chỉ cách American Samoa chưa đầy 70 km, lại nằm ở phía đối diện của Đường đổi ngày quốc tế. Do đó, hành khách bay từ đảo nọ sang đảo kia chỉ mất thời gian thực 30 phút, nhưng trên lịch trình, họ đang quay ngược thời gian từ năm 2026 về 2025.

Ngoài ra, trên thế giới còn có các chuyến bay theo chiều ngược lại, thường xuất phát từ Bắc Mỹ và hạ cánh tại châu Á, Australia hoặc New Zealand. Những chuyến bay này bỏ qua hoàn toàn ngày đầu tiên của năm mới, khi cất cánh vào 31/12 và đến nơi vào 2/1, dù thời gian bay chưa đến 24 giờ.

Vì sao thời điểm đón năm mới khác nhau giữa các quốc gia?

Thời điểm đón năm mới khác nhau do thế giới được chia thành các múi giờ dựa trên kinh tuyến. Đường đổi ngày quốc tế, nằm ở Thái Bình Dương, đánh dấu ranh giới nơi mỗi ngày mới bắt đầu. Các quốc gia nằm phía đông đường này bước sang năm mới sớm hơn, trong khi những nước ở phía tây sẽ đón năm mới muộn hơn nhiều.

Một số phong tục đón năm mới độc đáo trên thế giới

Phong tục năm mới rất đa dạng giữa các nền văn hóa. Ở Tây Ban Nha, người dân ăn 12 quả nho vào thời khắc giao thừa để cầu may. Nhật Bản đón năm mới bằng nghi thức rung chuông chùa 108 lần. Tại Brazil, nhiều người mặc trang phục trắng và dâng hoa xuống biển, trong khi lễ hội Hogmanay ở Scotland nổi tiếng với các lễ hội lửa và tiệc đường phố.

Phương Anh (Theo India Today, Executive traveller)